Интересовала не только физика: на аукционе будут продавать любовные письма Эйнштейна (фото, видео)

Лондонский аукционный дом Christie's сообщил, что выставит на торги более 40 писем Альберта Эйнштейна. СМИ раскрывают детали переписок знаменитого физика с близкими ему людьми.

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Эпистолярное наследство знаменитого немецкого физика Альберта Эйнштейна было выставлено на аукцион в Лондоне. Об этом пишет издание Deutsche Welle.

Журналисты рассказывают, что среди лотов аукциона будет более 40 писем. В них он писал своей жене Милеве Марич, а также к ряду других женщин, с которыми имел отношения.

СМИ указывают, что письма Альберта Эйнштейна долго хранились в историческом музее швейцарского Берна, пока их не опубликовали в 2018 году. В них физик показывает себя романтиком "со склонностью к китчу".

"Каким бесконечным счастьем является чувство: мы вместе — единая душа. Любовь делает нас великими и богатыми, и ни один Бог не может отобрать ее у нас", — пишет Эйнштейн в одном из своих писем.

Медиа подчеркивает, что любовные письма Эйнштейна говорят о двух страстях в его жизни — поисках в физике и слабости к женщинам.

"Он был не только гением, которым все восхищаются, но и совершенно обычным человеком, которому не были чужды и любовные страсти", — пишут журналисты.

Коллаж с письмами Эйнштейна (фотококаж: DW)

Руководитель отдела книг и рукописей аукционного дома Christie's Томас Веннинг показал на видео некоторые письма. Они позволяют отследить развитие раннего научного мышления Эйнштейна, его отношения с первой женой Милевой Марич и содержат единственную известную информацию о его дочери Лизерль.

"Хронологический список переписки Эйнштейна в Собрании документов (том 11) содержит 111 документов, серия из 43 документов выставлена на аукцион. Два из этих писем были написаны на повторно использованных страницах, которые содержат некоторые из его первых сохранившихся научных расчетов", — говорится в заметке аукционного дома.

Сейчас эпистолярик гениального немецкого физика колеблется в ценах от 700 тыс. до 1 млн фунтов (от 37 до 52 млн грн).

Ранее Фокус рассказывал о мнении физиков, где именно Эйнштейн ошибался относительно пространства-времени. Авторы исследования предполагают, что небольшое изменение теории относительности может открыть совершенно новый способ понимания реальности.

Также мы писали, что письмо физика об атомной бомбе президенту США Рузвельту продали за 4 млн долларов. Эйнштейн написал письмо 2 августа 1939 года — за месяц до того, как Третий рейх начал Вторую мировую войну.