Цікавила не тільки фізика: на аукціоні продаватимуть любовні листи Ейнштейна (фото, відео)

Лондонський аукційний дім Christie's повідомив, що виставить на торги понад 40 листів Альберта Ейнштейна. ЗМІ розкривають деталі переписок знаменитого фізика з близькими йому людьми.

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Епістолярний спадок знаменитого німецького фізика Альберта Ейнштейна був виставлений на аукціон в Лондоні. Про це пише видання Deutsche Welle.

Журналісти розповідають, що серед лотів аукціону буде понад 40 листів. В них він писав своїй дружині Мілеві Марич, а також до низки інших жінок, з якими мав стосунки.

ЗМІ зазначають, що листи Альберта Ейнштейна довго зберігалися в історичному музеї швейцарського Берну, допоки їх не опублікували 2018 року. В них фізик показує себе романтиком "зі схильністю до кітчу".

"Яким нескінченним щастям є почуття: ми разом — єдина душа. Любов робить нас великими й багатими, і жоден Бог не може відібрати її у нас", — пише Ейнштейн в одному зі своїх листів.

Медіа наголошує, що любовні листи Ейнштейна говорять про дві пристрасті у його житті — пошуки в фізиці та слабкість до жінок.

"Він був не лише генієм, яким усі захоплюються, а й абсолютно звичайною людиною, котрій не були чужими й любовні пристрасті", — пишуть журналісти.

Колаж з листами Ейнштейна (фотокоkаж: DW)

Керівник відділу книг і рукописів аукційного дому Christie's Томас Веннінг показав на відео деякі листи. Вони дозволяють відстежити розвиток раннього наукового мислення Ейнштейна, його стосунки з першою дружиною Мілевою Марич і містять єдину відому інформацію про його доньку Лізерль.

"Хронологічний список листування Ейнштейна в Зібранні документів (том 11) містить 111 документів, серія з 43 документів виставлена ​​на аукціон. Два з цих листів були написані на повторно використаних сторінках, які містять деякі з його найперших збережених наукових розрахунків", — йдеться в дописі аукційного дому.

Наразі епістолярика геніального німецького фізика коливається у цінах від 700 тис. до 1 млн фунтів (від 37 до 52 млн грн).

Раніше Фокус розповідав про думку фізиків, де саме Ейнштейн помилявся щодо простору-часу. Автори дослідження припускають, що невелика зміна теорії відносності може відкрити абсолютно новий спосіб розуміння реальності.

Також ми писали, що лист фізика про атомну бомбу президенту США Рузвельту продали за 4 млн доларів. Ейнштейн написав листа 2 серпня 1939 року — за місяць до того, як Третій райх розпочав Другу світову війну.