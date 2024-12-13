Справился за 17 секунд: в Британии побит мировой рекорд по поеданию пирогов

Двое участников были дисквалифицированы за слишком медленное поедание. Как оказалось, пироги были "невероятно вкусными", поэтому они "растягивали удовольствие".

Related video

На Чемпионате мира по скоростному поеданию пирогов с мясом и картофелем в британском Уигане житель городка Бери, 43-летний строитель Майкл Чант побил рекорд некоего Мартина Эпплтона-Клера, который ранее съел пирог за 23 секунды. Об этом сообщает издание Metro.

Чемпион рассказал, что на тренировках перед состязанием он съедал свой пирог за 12 секунд, но "снаряды", которые были предоставлены во время чемпионата, были немного больше, чем "домашние".

Майкл одержал победу, сумев доесть свой первый пирог за 15 секунд, но судьи заявили, что он уронил часть начинки на пол, поэтому ему пришлось съесть второй.

Двое участников были дисквалифицированы за слишком медленное употребление пищи. Они получили красные карточки после того, как заявили, что пироги были "слишком вкусными", чтобы есть их быстро.

Рекордсмен уже планирует участвовать в конкурсе и в следующем году, так как ранее его мечты стать чемпионом отдалял COVID-19.

Чемпионат мира по поеданию пирогов

Ежегодный чемпионат мира по поеданию пирогов диаметром 12 см и глубиной 3,5 см с 1992 года проводится в баре Harry's Bar. В ноябре 2006 года была добавлена ​​"вегетарианская версия" пирогов размером 10 см на 3 см.

В 2007 году собака съела двадцать пирогов и испортила еще десять, что едва не поставило под угрозу мероприятие.

В 2013 году титул завоевал Ян Коултон из Уигана, хотя и с самым медленным результатом в истории — 1 минута и 6 секунд.

Напомним, ранее британец побил мировой рекорд, спустившись на лыжах со скалы высотой 5716 метров и приземлившись на парашюте. Джошуа Брегмен потратил две недели на подготовку, разведывая место прыжка и расчищая мусор.

Также Фокус писал, что в Британии пытались побить мировой рекорд по самому масштабному уроку гигиены.