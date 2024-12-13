Впорався за 17 секунд: у Британії побито світовий рекорд із поїдання пирогів

Двоє учасників були дискваліфіковані за занадто повільне поїдання. Як виявилося, пироги були "неймовірно смачними", тому вони "розтягували задоволення".

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На Чемпіонаті світу зі швидкісного поїдання пирогів із м'ясом і картоплею в британському Вігані житель містечка Бері, 43-річний будівельник Майкл Чант побив рекорд такого собі Мартіна Епплтона-Клера, який раніше з'їв пиріг за 23 секунди. Про це повідомляє видання Metro.

Чемпіон розповів, що на тренуваннях перед змаганням він з'їдав свій пиріг за 12 секунд, але "снаряди", що були надані під час чемпіонату, були трохи більшими, ніж "домашні".

Майкл здобув перемогу, зумівши доїсти свій перший пиріг за 15 секунд, але судді заявили, що він упустив частину начинки на підлогу, тому йому довелося з'їсти другий.

Двоє учасників були дискваліфіковані за занадто повільне вживання їжі. Вони отримали червоні картки після того, як заявили, що пироги були "занадто смачними", щоб їсти їх швидко.

Рекордсмен уже планує брати участь у конкурсі й наступного року, оскільки раніше його мрії стати чемпіоном віддаляв COVID-19.

Чемпіонат світу з поїдання пирогів

Щорічний чемпіонат світу з поїдання пирогів діаметром 12 см і глибиною 3,5 см з 1992 року проводиться в барі Harry's Bar. У листопаді 2006 року було додано "вегетаріанську версію" пирогів розміром 10 см на 3 см.

У 2007 році собака з'їв двадцять пирогів і зіпсував ще десять, що ледь не поставило під загрозу захід.

У 2013 році титул завоював Ян Коултон із Вігана, хоча і з найповільнішим результатом в історії — 1 хвилина і 6 секунд.

Нагадаємо, раніше британець побив світовий рекорд, спустившись на лижах зі скелі висотою 5716 метрів і приземлившись на парашуті. Джошуа Брегмен витратив два тижні на підготовку, розвідуючи місце стрибка і розчищаючи сміття.

Також Фокус писав, що в Британії намагалися побити світовий рекорд з наймасштабнішого уроку гігієни.