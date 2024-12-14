Не хватает внимания: жена подала на мужа в суд из-за его чрезмерной заботе о кошке

Судья М. Нагапрасанна отметил, что женщина пожаловалась на то, что муж больше заботится о кошке, чем о ней, и что животное неоднократно царапало ее, провоцируя ссоры.

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Высокий суд штата Карнатака принял решение приостановить расследование в отношении жителя Бангалору (Индия), которого жена обвинила в чрезмерной заботе о домашней кошке, якобы ставшей причиной семейных ссор. Об этом пишет Hindustan Times.

Инцидент привлек внимание из-за своей необычности, выйдя за рамки типичных супружеских конфликтов.

По словам судьи М. Нагапрасанны, дело началось с жалобы жены, утверждавшей, что ее муж уделяет больше внимания их кошке, чем ей. Она также заявила, что домашнее животное неоднократно нападало на нее и царапало, что становилось причиной конфликтов.

Иллюстративное фото Фото: Freepik

Несмотря на то, что жалоба была подана по статье 498A Индийского уголовного кодекса, касающейся жестокого обращения и требований приданого, судья указал, что дело не соответствует юридическим критериям этой статьи. Судья отметил, что речь идет о бытовом споре, вызванном семейной ситуацией, а не о случаях насилия или эксплуатации.

Суд подчеркнул, что подобные дела, основанные на мелких разногласиях, отвлекают систему уголовного правосудия от рассмотрения более серьезных преступлений.

"Такие конфликты не должны превращаться в уголовные процессы", — заявил судья.

Ранее Фокус сообщал, что женщина рассмешила миллионы записью с видеорегистратора. На кадрах видно, как сосед пытается помыть машину, но сталкивается с проблемами. Шланг неожиданно вырывается его рук, начинает преследовать несчастного хозяина, заставляя его спасаться от брызг воды и мыльной пены.

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