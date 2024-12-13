Похоронили заживо на 30 минут: мужчина подал в суд на бывшего работодателя (фото)

Тревор Килгор работал на строительной площадке, когда обрушение траншеи похоронило его заживо. Теперь он требует компенсации за материальный и моральный ущерб.

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Тревор Килгор, строительный рабочий из Айовы (США), подал иск против своего бывшего работодателя, обвиняя его в грубой халатности, после того как в июне 2023 года он оказался заживо погребенным под обвалом траншеи. Об этом пишет People.

Согласно документам предоставленным судом, мужчина работал на строительной площадке в округе Полк на подрядчика Edwards Enterprises, выполняя сантехнические работы. Инцидент произошел 12 июня, когда траншея глубиной 12 футов обрушилась во время выполнения земляных работ.

В иске утверждается, что траншея не соответствовала стандартам безопасности OSHA: ее стены были недостаточно укреплены и защищены от обвала. Работы проводил сотрудник компании, не имевший необходимой подготовки для соблюдения требований безопасности. Президент компании Грегг Эдвардс, по утверждению жалобы, не проконтролировал условия труда и не обеспечил безопасность своих работников.

Мужчина оказался заживо погребенным под обвалом траншеи Фото: Civil complaint

Когда произошел обвал, Килгор, находившийся в траншее, оказался погребен под слоем грунта. Он успел сжаться, чтобы создать воздушный карман и избежать фатальных травм, однако получил серьезные физические и психологические повреждения. Его удалось спасти спустя более 30 минут после происшествия.

В иске указано, что Эдвардс знал о небезопасности условий труда, но не предпринял необходимых мер. Более того, в момент происшествия он заявил, что обеспечение полной безопасности таких работ требует дополнительной подготовки и ресурсов, что, по его словам, "сложно сделать".

Килгор требует возмещения материального и морального ущерба. Сумма компенсации в иске не указана. Среди ответчиков также названы компании Jerry's Homes, R&D Plumbing и коллега мужчины, который, по утверждению жалобы, вырыл небезопасную траншею.

С момента инцидента американец не смог вернуться к работе в Edwards Enterprises. Он продолжает восстанавливаться после полученных травм.

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