Поховали живцем на 30 хвилин: чоловік подав до суду на колишнього роботодавця (фото)
Тревор Кілгор працював на будівельному майданчику, коли обвалення траншеї поховало його заживо. Тепер він вимагає компенсації за матеріальну та моральну шкоду.
Тревор Кілгор, будівельний робітник з Айови (США), подав позов проти свого колишнього роботодавця, звинувачуючи його в грубій недбалості, після того, як у червні 2023 року він опинився заживо похованим під обвалом траншеї. Про це пише People.
Згідно з документами, наданими судом, чоловік працював на будівельному майданчику в окрузі Полк на підрядника Edwards Enterprises, виконуючи сантехнічні роботи. Інцидент стався 12 червня, коли траншея глибиною 12 футів обвалилася під час виконання земляних робіт.
У позові стверджується, що траншея не відповідала стандартам безпеки OSHA: її стіни були недостатньо укріплені й захищені від обвалу. Роботи проводив співробітник компанії, який не мав необхідної підготовки для дотримання вимог безпеки. Президент компанії Грегг Едвардс, за твердженням скарги, не проконтролював умови праці й не забезпечив безпеку своїх працівників.
Коли стався обвал, Кілгор, який перебував у траншеї, опинився похований під шаром ґрунту. Він встиг стиснутися, щоб створити повітряну кишеню й уникнути фатальних травм, проте зазнав серйозних фізичних і психологічних ушкоджень. Його вдалося врятувати через понад 30 хвилин після події.
У позові зазначено, що Едвардс знав про небезпеку умов праці, але не вжив необхідних заходів. Ба більше, у момент події він заявив, що забезпечення цілковитої безпеки таких робіт потребує додаткової підготовки та ресурсів, що, за його словами, "складно зробити".
Кілгор вимагає відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Сума компенсації в позові не вказана. Серед відповідачів також названі компанії Jerry's Homes, R&D Plumbing і колега чоловіка, який, за твердженням скарги, вирив небезпечну траншею.
З моменту інциденту американець не зміг повернутися до роботи в Edwards Enterprises. Він продовжує відновлюватися після отриманих травм.
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