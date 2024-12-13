Поховали живцем на 30 хвилин: чоловік подав до суду на колишнього роботодавця (фото)

Тревор Кілгор працював на будівельному майданчику, коли обвалення траншеї поховало його заживо. Тепер він вимагає компенсації за матеріальну та моральну шкоду.

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Тревор Кілгор, будівельний робітник з Айови (США), подав позов проти свого колишнього роботодавця, звинувачуючи його в грубій недбалості, після того, як у червні 2023 року він опинився заживо похованим під обвалом траншеї. Про це пише People.

Згідно з документами, наданими судом, чоловік працював на будівельному майданчику в окрузі Полк на підрядника Edwards Enterprises, виконуючи сантехнічні роботи. Інцидент стався 12 червня, коли траншея глибиною 12 футів обвалилася під час виконання земляних робіт.

У позові стверджується, що траншея не відповідала стандартам безпеки OSHA: її стіни були недостатньо укріплені й захищені від обвалу. Роботи проводив співробітник компанії, який не мав необхідної підготовки для дотримання вимог безпеки. Президент компанії Грегг Едвардс, за твердженням скарги, не проконтролював умови праці й не забезпечив безпеку своїх працівників.

Чоловік виявився живцем похованим під обвалом траншеї Фото: Civil complaint

Коли стався обвал, Кілгор, який перебував у траншеї, опинився похований під шаром ґрунту. Він встиг стиснутися, щоб створити повітряну кишеню й уникнути фатальних травм, проте зазнав серйозних фізичних і психологічних ушкоджень. Його вдалося врятувати через понад 30 хвилин після події.

У позові зазначено, що Едвардс знав про небезпеку умов праці, але не вжив необхідних заходів. Ба більше, у момент події він заявив, що забезпечення цілковитої безпеки таких робіт потребує додаткової підготовки та ресурсів, що, за його словами, "складно зробити".

Кілгор вимагає відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Сума компенсації в позові не вказана. Серед відповідачів також названі компанії Jerry's Homes, R&D Plumbing і колега чоловіка, який, за твердженням скарги, вирив небезпечну траншею.

З моменту інциденту американець не зміг повернутися до роботи в Edwards Enterprises. Він продовжує відновлюватися після отриманих травм.

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