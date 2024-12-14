Бракує уваги: дружина подала на чоловіка до суду через його надмірну турботу про кішку

Суддя М. Нагапрасанна зазначив, що жінка поскаржилася на те, що чоловік більше піклується про кішку, ніж про неї, і що тварина неодноразово дряпала її, провокуючи сварки.

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Високий суд штату Карнатака ухвалив рішення призупинити розслідування щодо жителя Бангалору (Індія), якого дружина звинуватила в надмірній турботі про домашню кішку, що нібито стала причиною сімейних сварок. Про це пише Hindustan Times.

Інцидент привернув увагу через свою незвичність, вийшовши за рамки типових подружніх конфліктів.

За словами судді М. Нагапрасанни, справа почалася зі скарги дружини, яка стверджувала, що її чоловік приділяє більше уваги їхній кішці, ніж їй. Вона також заявила, що домашня тварина неодноразово нападала на неї й дряпала, що ставало причиною конфліктів.

Ілюстративне фото Фото: Freepik

Попри те, що скаргу було подано за статтею 498A Індійського кримінального кодексу, яка стосується жорстокого поводження і вимог посагу, суддя вказав, що справа не відповідає юридичним критеріям цієї статті. Суддя зазначив, що йдеться про побутову суперечку, викликану сімейною ситуацією, а не про випадки насильства або експлуатації.

Суд наголосив, що подібні справи, засновані на дрібних розбіжностях, відволікають систему кримінального правосуддя від розгляду більш серйозних злочинів.

"Такі конфлікти не повинні перетворюватися на кримінальні процеси", — заявив суддя.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка розсмішила мільйони записом з відеореєстратора. На кадрах видно, як сусід намагається помити машину, але стикається з проблемами. Шланг несподівано виривається з рук, починає переслідувати нещасного господаря, змушуючи його рятуватися від бризок води і мильної піни.

Також стало відомо, що чоловік подав до суду на колишнього роботодавця. Тревор Кілгор працював на будівельному майданчику, коли обвалення траншеї поховало його заживо. Тепер він вимагає компенсації за матеріальну та моральну шкоду.