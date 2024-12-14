Неудачный ремонт: мужчина рассмешил соцсети кадрами с собственным квадроциклом (видео)

Житель США решил проверить, как заводится его квадроцикл после замены карбюратора. Теперь ему придется заплатить за ремонт бампера своего пикапа и разбитые соседские мусорные баки.

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Житель города Хоума, расположенном в американском штате Луизиана, оказался в курьезной ситуации, когда решил испытать "успешный" ремонт своего квадроцикла. Соответствующее видео было размещено на популярном портале ViralHog в Youtube.

На кадрах заметно, что мужчина решил завести свой квадроцикл. Однако владелец потерял контроль над транспортом и пытался его удержать, но четырехколесная машина не слушалась американца.

Далее на видео можно увидеть, как квадроцикл заносит в пикап владельца и ударяется в бампер. Затем делает вираж и дальше едет в сторону соседского гаража, где врезается в стену и опрокидывает несколько мусорных баков соседей.

Сам владелец транспорта говорит, что перед тем он заменил карбюратор в квадроцикле и решил проверить исправность. Причину такого странного "поведения" четырехколесной машины владелец объяснил собственной ошибкой.

"Я нечаянно установил дроссельную заслонку задом наперед, из-за чего дроссельная заслонка оставалась полностью открытой, что давало квадроциклу топливо, когда я пытался остановить его", — говорит мужчина.

Он добавляет, что несмотря на все попытки остановить квадроцикл, он смог остановить "четырехколесного коня". Теперь ему придется заплатить за ремонт бампера пикапа и замену разбитых нескольких соседских мусорных баков.

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