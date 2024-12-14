Невдалий ремонт: чоловік розсмішив соцмережі кадрами з власним квадроциклом (відео)

Мешканець США вирішив перевірити, як заводиться його квадроцикл після заміни карбюратора. Тепер йому доведеться заплатити за ремонт бампера свого пікапа та розбиті сусідські сміттєві баки.

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Мешканець міста Хоума, розташованому в американському штаті Луїзіана, опинився у курйозній ситуації, коли вирішив випробувати "успішний" ремонт свого квадроцикла. Відповідне відео було розміщене на популярному порталі ViralHog в Youtube.

На кадрах помітно, що чоловік вирішив завести свій квадроцикл. Однак власник втратив контроль над транспортом і намагався його втримати, але чотириколісна машина не слухалася американця.

Далі на відео можна побачити, як квадроцикл заносить у пікап власника і вдаряється у бампер. Потім робить віраж і далі їде в сторону сусідського гаража, де врізається у стіну та перекидає кілька сміттєвих баків сусідів.

Сам власник транспорту каже, що перед тим він замінив карбюратор у квадроциклі та вирішив перевірити справність. Причину такої дивної "поведінки" чотириколісної машини власник пояснив власною помилкою.

"Я ненавмисно встановив дросельну заслінку задом наперед, через що дросельна заслінка залишалася повністю відкритою, що давало квадроциклу паливо, коли я намагався зупинити його", — каже чоловік.

Він додає, що попри всі спроби зупинити квадроцикл, він зміг зупинити "чотириколісного коня". Тепер йому доведеться заплатити за ремонт бампера пікапа та заміну розбитих кількох сусідських сміттєвих баків.

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