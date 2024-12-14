Загадка шосе 36: таємничий чоловік раніше за рятувальників приїжджає на місце ДТП (фото)

Щонайменше чотири людини повідомили про зустріч із загадковим незнайомцем. Серед них був Кайл Соренсон, чий автомобіль зіткнувся з дитячим велосипедом, що несподівано опинився на дорозі.

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У сільській місцевості Небраски (США), на шосе 36 недалеко від міста Беннінгтон, спалахнули обговорення навколо загадкового чоловіка, який з'являється на місці аварій раніше за всіх. Жертви кількох інцидентів стверджують, що зустрічали одну й ту саму людину, яка пропонувала допомогу одразу після пригод, спричинених несподіваними перешкодами на дорозі. Про це пише The Independent.

Щонайменше чотири людини зіткнулися із загадковим незнайомцем. Одним із постраждалих став Кайл Соренсон, який розповів, що його автомобіль наїхав на дитячий велосипед, що лежав на проїжджій частині.

"Коли я подивився в дзеркало заднього виду, то помітив людину на узбіччі дороги, трохи північніше. Він підійшов до моєї машини й запитав, чи все гаразд", — розповів потерпілий.

Однак пізніше його дружина побачила, як цей самий чоловік нібито зливав оливу на дорогу неподалік. Кайл повідомив про інцидент у поліцію, хоча наголошує, що не робить прямих звинувачень: "Це просто дивно".

Кайл Соренсон розповів, що побачив загадкову людину після того, як наїхав на дитячий велосипед на шосе 36 Фото: WOWT

Схожу історію розповів Гаррісон Біч, чия Toyota Camry вилетіла в яр після того, як він спробував об'їхати металевий об'єкт на дорозі. Він стверджує, що поруч із місцем події перебував припаркований автомобіль з увімкненими фарами, а незнайомець, який представився очевидцем, запропонував допомогу.

"Він сказав, що вже викликав поліцію і парамедиків. Але щойно ми відмовилися від його пропозиції сісти в його машину, він просто пішов", — додала дружина Гаррісона, Скайлар.

Поліція округу Дуглас підтверджує, що отримала кілька повідомлень про предмети, які блокують шосе 36. Шериф Аарон Генсон заявив, що правоохоронці зосереджені на одному підозрюваному і продовжують розслідування.

"Ми вивчаємо серію схожих подій і працюємо з потенційним об'єктом нашого інтересу", — зазначив шериф.

Раніше Фокус повідомляв, що дружина подала на чоловіка до суду через його надмірну турботу про кішку. Суддя М. Нагапрасанна зазначив, що жінка поскаржилася на те, що чоловік більше піклується про домашню тварину, ніж про неї, і що вона неодноразово дряпала її, провокуючи сварки.

Також стало відомо, що чоловік подав до суду на колишнього роботодавця. Тревор Кілгор працював на будівельному майданчику, коли обвалення траншеї поховало його заживо. Тепер він вимагає компенсації за матеріальну та моральну шкоду.