Загадка шоссе 36: таинственный мужчина раньше спасателей приезжает на место ДТП (фото)

Как минимум четыре человека сообщили о встрече с загадочным незнакомцем. Среди них был Кайл Соренсон, чей автомобиль столкнулся с детским велосипедом, неожиданно оказавшимся на дороге.

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В сельской местности Небраски (США), на шоссе 36 недалеко от города Беннингтон, вспыхнули обсуждения вокруг загадочного мужчины, который появляется на месте аварий раньше всех. Жертвы нескольких инцидентов утверждают, что встречали одного и того же человека, предлагавшего помощь сразу после происшествий, вызванных неожиданными препятствиями на дороге. Об этом пишет The Independent.

По меньшей мере четыре человека столкнулись с загадочным незнакомцем. Одним из пострадавших стал Кайл Соренсон, который рассказал, что его автомобиль наехал на детский велосипед, лежавший на проезжей части.

"Когда я посмотрел в зеркало заднего вида, то заметил человека на обочине дороги, чуть севернее. Он подошел к моей машине и спросил, все ли в порядке", — рассказал пострадавший.

Однако позже его жена увидела, как этот же мужчина якобы сливал масло на дорогу неподалеку. Кайл сообщил об инциденте в полицию, хотя подчеркивает, что не делает прямых обвинений: "Это просто странно".

Кайл Соренсон рассказал, что увидел загадочного человека после того, как наехал на детский велосипед на шоссе 36 Фото: WOWT

Схожую историю рассказал Гаррисон Бич, чья Toyota Camry вылетела в овраг после того, как он попытался объехать металлический объект на дороге. Он утверждает, что рядом с местом происшествия находился припаркованный автомобиль с включенными фарами, а незнакомец, представившийся очевидцем, предложил помощь.

"Он сказал, что уже вызвал полицию и парамедиков. Но как только мы отказались от его предложения сесть в его машину, он просто ушел", — добавила супруга Гаррисона, Скайлар.

Полиция округа Дуглас подтверждает, что получила несколько сообщений о предметах, блокирующих шоссе 36. Шериф Аарон Хэнсон заявил, что правоохранители сосредоточены на одном подозреваемом и продолжают расследование.

"Мы изучаем серию схожих происшествий и работаем с потенциальным объектом нашего интереса", — отметил шериф.

Ранее Фокус сообщал, что жена подала на мужа в суд из-за его чрезмерной заботе о кошке. Судья М. Нагапрасанна отметил, что женщина пожаловалась на то, что мужчина больше заботится о домашнем животном, чем о ней, и что оно неоднократно царапало ее, провоцируя ссоры.

Также стало известно, что мужчина подал в суд на бывшего работодателя. Тревор Килгор работал на строительной площадке, когда обрушение траншеи похоронило его заживо. Теперь он требует компенсации за материальный и моральный ущерб.