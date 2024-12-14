Худший Санта в мире: мужчина хотел сбежать с места преступления, но застрял в дымоходе (видео)

Полицейские не оценили задумки Роберта Ленгле, который пытался воплотить Санта-Клауса. Мужчину отправили в тюрьму после осмотра врача.

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В американском штате Массачусетс полицейские приехали задерживать 33-летнего Роберта Ленгле. И правоохранители стали свидетелями курьезной ситуации, как преступник захотел стать Санта-Клаусом и застрял в дымоходе, пишет издание Daily Star.

Сначала правоохранители не могли найти правонарушителя и начали обыскивать дом. Вдруг диспетчер передал коллегам, что им звонил местный житель, который слышал крик мужчины с крыши дома, где копы проводили поиски Ленгле.

Полицейские сначала не поверили, однако когда поднялись на крышу, то стали свидетелями курьезной ситуации — подозреваемый застрял в дымоходе. Копы убедились, что мужчина дышит и вызвали спасателей, чтобы достать неразумного преступника.

"Ты — идиот!", — сказал один из копов, который нашел подозреваемого Ленгле в шахте дымохода.

Впоследствии полиция города Фолл-Ривер сообщила, что с помощью пожарной и медицинских служб, мужчину вытащили из дымохода, арестовали и отправили на осмотр к врачам. После суд объявил ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Мужчину подозревают в сбыте и хранении наркотических веществ.

Напомним, Фокус писал, как опасный преступник устроился на работу в полицию, будучи в розыске более 20 лет. Подозреваемого доставили в Огайо, где ему было предъявлено обвинение в убийстве — преступлении, за которое в этом штате предусмотрено пожизненное заключение.

Также мы рассказывали, как мужчина вышел на улицу за доставкой, но потом нашел двух детей. Дети остались на улице одни при температуре -3 градуса. Пока неизвестно, сколько именно времени это продолжалось.