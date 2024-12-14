Найгірший Санта в світі: чоловік хотів утекти з місця злочину, та застряг у димарі (відео)

Поліцейські не оцінили задумки Роберта Ленгле, який намагався втілити Санта-Клауса. Чоловіка відправили до в'язниці після огляду лікаря.

Related video

В американському штаті Массачусетс поліцейські приїхали затримувати 33-річного Роберта Ленгле. Та правоохоронці стали свідками курйозної ситуації, як злочинець захотів стати Санта-Клаусом і застряг у димарі, пише видання Daily Star.

Спочатку правоохоронці не могли знайти правопорушника та почали обшукувати будинок. Аж раптом диспетчер передав колегам, що їм телефонував місцевий мешканець, який чув крик чоловіка з даху будинку, де копи проводили пошуки Ленгле.

Поліцейські спочатку не повірили, однак коли піднялись на дах, то стали свідками курйозної ситуації — підозрюваний застряг у димарі. Копи переконалися, що чоловік дихає та викликали рятувальників, аби дістати нерозумного злочинця.

"Ти — ідіот!", — сказав один з копів, який знайшов підозрюваного Ленгле у шахті димаря.

Згодом поліція міста Фолл-Ривер повідомила, що за допомогою пожежної та медичних служб, чоловіка витягли з димоходу, заарештували та відправили на огляд до лікарів. Після суд оголосив йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Чоловіка підозрюють в збуті та зберігання наркотичних речовин.

Нагадаємо, Фокус писав, як небезпечний злочинець влаштувався на роботу в поліцію, будучи в розшуку понад 20 років. Підозрюваного доставили в Огайо, де йому було висунуто обвинувачення у вбивстві — злочині, за який в цьому штаті передбачено довічне ув'язнення.

Також ми розповідали, як чоловік вийшов на вулицю за доставкою, але потім знайшов двох дітей. Діти залишились на вулиці одні при температурі -3 градуси. Наразі невідомо, скільки саме часу це тривало.