Чоловік вийшов на вулицю, щоб забрати доставку, а повернувся з двома дітьми на руках (фото)

Діти залишились на вулиці одні при температурі -3 градуси. Наразі невідомо, скільки саме часу це тривало.

41-річний Роберт Дін вийшов зі свого дому в південно-східній частині Індіанаполіса (США), щоб забрати кілька доставлених кур’єром пакунків, а натомість знайшов у кюветі два автомобільних крісла з малюками. Двоюрідні сестри у віці чотирьох і п'яти місяців виявились живими, пише видання USA Today.

"Хто знає, що могло б статися, якби цей чоловік не вийшов на вулицю. Зараз дуже холодно. Розслідування ще на ранній стадії, ми намагаємось з'ясувати, хто понесе за це відповідальність", — розповідає Вільям Янг, речник поліції Індіанаполіса.

Він похвалив Діна за те, що той подбав про дівчат, поки приїхала поліція.

"Цей чоловік зробив те, що зробила б будь-яка хороша людина — прихистив немовлят. У нас немає підозрюваного під вартою, але це буде нашим пріоритетом — з'ясувати, хто несе відповідальність за цей конкретний інцидент", — сказав Янг.

За попередньою версією слідчих, діти опинилися у машині Hyundai Sonata 2013 року випуску, яку невідома особа намагалась вкрасти. Діти залишились на вулиці одні при температурі -3 градуси. Наразі невідомо, скільки саме часу це тривало.

"Одна із них не плакала, що мене дуже хвилювало. Єдине, про що я думав, це якомога швидше забрати їх у свій будинок та зігріти", — сказав Дін, він одружений й має власну 19-місячну доньку.

У департаменті поліції повідомили, що викрадений транспортний засіб знайдено, а діти знаходяться у безпеці.

Малюки були в машині, яку намагались вкрасти Фото: ndianapolis Metropolitan Police Department

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жінку, яка намагалася викрасти автомобіль, але не змогла цього зробити, бо не розібралася з механічною коробкою передач. Власник машини Тай Баккер опублікував запис з камери відеоспостереження, на якому можна побачити, як викрадачка йде дорогою, а потім повертає у його гараж.

Крім того, блогерка Мері показала секретну кнопку в автомобілі, про яку мають знати всі без винятку водії. За словами дівчини, цей лайфхак може врятувати багатьох водіїв у тому випадку, якщо зламався ключ.