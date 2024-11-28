Жінка намагалась вкрасти машину, але не змогла розібратись з коробкою передач (відео)

Невідома увірвався у будинок, схопила гаманець та ключі й намагався викрасти машину. На щастя, вона не впоралась з ручним керуванням.

Невідома жінка намагалася викрасти автомобіль, але не змогла цього зробити, бо не розібралася з механічною коробкою передач. Власник машини Тай Баккер опублікував запис з камери відеоспостереження, на якому можна побачити, як викрадачка йде дорогою, а потім повертає у його гараж. Відповідне відео чоловік опублікував у TikTok.

"Який жахливий спосіб розпочати ранок. О 7-й годині ранку хтось увірвався у наш будинок, схопив мій гаманець та ключі й намагався викрасти машину. На щастя, вона з ручним керуванням, і злодійка просто не змогла це зробити", — розповідає Тай у кліпі, який зібрав понад 145 тисяч переглядів.

Коли він зрозумів, що відбувається, то вибіг на вулицю, щоб зупинити злочин.

"Я вийняв ключі, коли ця жінка була в машині. Вона просто встала і пішла геть. Згодом приїхала поліція, зняла відбитки пальців і все інше", — додає Баккер, який живе в місті Бендіго (штат Вікторія, Австралія).

За його словами, слідчим згодом вдалось знайти в полі гаманець.

"Будьте обережні й переконайтеся, що ви купуєте машину з механічною коробкою передач, тому що це, очевидно, як ще одна сигналізація", — посміявся Тай, звертаючись до підписників.

Його ролик привернув увагу багатьох користувачів мережі.

"Старі автомобілі з механічною коробкою передач — найкращий захист у наші дні. Вам пощастило, що знайшли свої речі", — написав один з учасників обговорення.

До речі, автомобілі з механічною коробкою передач в Австралії вже стають рідкістю: у 2021-му році таких було лише 5,5%.

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