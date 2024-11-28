Женщина пыталась украсть машину, но не смогла разобраться с коробкой передач (видео)

Неизвестная ворвалась в дом, схватила кошелек и ключи и пыталась угнать машину. К счастью, она не справилась с ручным управлением.

Неизвестная женщина пыталась угнать автомобиль, но не смогла этого сделать, потому что не разобралась с механической коробкой передач. Владелец машины Тай Баккер опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой можно увидеть, как она идет по дороге, а затем поворачивает в его гараж. Соответствующее видео мужчина опубликовал в TikTok.

"Какой ужасный способ начать утро. В 7 часов утра кто-то ворвался в наш дом, схватил мой кошелек и ключи и пытался угнать машину. К счастью, она с ручным управлением, и воровка просто не смогла это сделать", — рассказывает Тай в клипе, который собрал более 145 тысяч просмотров.

Когда он понял, что происходит, то выбежал на улицу, чтобы остановить преступление.

"Я вынул ключи, когда эта женщина была в машине. Она просто встала и пошла прочь. Позже приехала полиция, сняла отпечатки пальцев и все остальное", — добавляет Баккер, который живет в городе Бендиго (штат Виктория, Австралия).

По его словам, следователям удалось найти в поле его кошелек.

"Будьте осторожны и убедитесь, что вы покупаете машину с механической коробкой передач, потому что это, очевидно, как еще одна сигнализация", — посмеялся Тай, обращаясь к подписчикам.

Его ролик привлек внимание многих пользователей сети.

"Старые автомобили с механической коробкой передач — лучшая защита в наши дни. Вам повезло, что нашли свои вещи", — написал один из участников обсуждения.

Кстати, автомобили с механической коробкой передач в Австралии уже становятся редкостью: в 2021-м году таких было всего 5,5%.

Напомним, курьезная авария произошла на улице Твикенхэм Грин в Лондоне (Великобритания). В среду, 27 марта 2024 года, около 18:00 пенсионерка пыталась припарковать свой автомобиль, но по ошибке нажала на акселератор вместо тормоза. В результате машина влетела прямо в гостиную ее соседки

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