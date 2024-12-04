Мужчина вышел на улицу, чтобы забрать доставку, а вернулся с двумя детьми на руках (фото)

Дети остались на улице одни при температуре -3 градуса. Пока неизвестно, сколько именно времени это продолжалось.

41-летний Роберт Дин вышел из своего дома в юго-восточной части Индианаполиса (США), чтобы забрать несколько доставленных курьером пакетов, а вместо этого нашел в кювете два автомобильных кресла с малышами. Двоюродные сестры в возрасте четырех и пяти месяцев оказались живы, пишет издание USA Today.

"Кто знает, что могло бы произойти, если бы этот мужчина не вышел на улицу. Сейчас очень холодно. Расследование еще на ранней стадии, мы пытаемся выяснить, кто понесет за это ответственность", — рассказывает Уильям Янг, представитель полиции Индианаполиса.

Он похвалил Дина за то, что тот позаботился о девочках, пока приехала полиция.

"Этот мужчина сделал то, что сделал бы любой хороший человек — приютил младенцев. У нас нет подозреваемого под стражей, но это будет нашим приоритетом — выяснить, кто понесет ответственность за этот инцидент", — сказал Янг.

По предварительной версии следователей, малыши оказались в машине Hyundai Sonata 2013 года выпуска, которую неизвестный пытался украсть. Дети остались на улице одни при температуре -3 градуса. Пока неизвестно, сколько именно времени это продолжалось.

"Одна из них не плакала, что меня очень волновало. Единственное, о чем я думал, это как можно скорее забрать их в свой дом и согреть", — сказал Дин, он женат и имеет собственную 19-месячную дочь.

В департаменте полиции сообщили, что похищенное транспортное средство найдено, а дети находятся в безопасности.

Малыши были в машине, которую пытались украсть Фото: ndianapolis Metropolitan Police Department

Напомним, ранее Фокус писал о женщине, которая пыталась угнать автомобиль, но не смогла этого сделать, потому что не разобралась с механической коробкой передач. Владелец машины Тай Баккер опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, на которой можно увидеть, как угонщица идет по дороге, а затем поворачивает в его гараж.

Кроме того, блогерша Мэри показала секретную кнопку в автомобиле, о которой должны знать все без исключения водители. По словам девушки, этот лайфхак может спасти многих водителей в том случае, если сломался ключ.