"Я ненавижу его": мать чувствует отвращение каждый раз, когда называет ребенка по имени

Женщина назвала своего сына Сойер, но после осталась крайне недовольна выбором имени.

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Выбор имени для ребенка — это большое дело, и окончательное решение может быть сложным. Но одна женщина убеждена, что сделала неправильный выбор после родов семь месяцев назад. Об этом пишет издание Мirror.

Многие родители могут быть настолько заинтересованы в том, чтобы дать своим детям "уникальное" имя, что они могут выбирать спорные или бессмысленные варианты, над которыми другие безжалостно высмеивают. Однако некоторые родители знают, что имя "неправильное", но все равно выбирают его по личным причинам.

Похоже, именно так и произошло у одной мамы, которая родила сына семь месяцев назад. Она просто озаглавила свой пост "Я ненавижу его — имя своего ребенка" и написала: "У меня родился сын Сойер семь месяцев назад, и я до сих пор ненавижу его имя. Для меня это звучит уродливо, когда я произношу это вслух, и мне кажется, что это трудно произнести. Мы произносим это как "Сой-эр".

Она продолжила: "Не было никаких детских имен, которые бы нам действительно нравились, но когда мы выбрали Сойер, я почувствовала что-то неправильное в глубине души. Моему мужу нравится это имя. Пожалуйста, помогите мне. Я хочу преодолеть это и двигаться дальше, потому что оно вызывает у меня столько беспокойства".

Другие люди поделились своими мыслями в разделе комментариев. Один человек сказал: "Если это вас хоть немного успокоит, я думаю, что это отличное имя. Оно напоминает мне Сойера из "Остаться в живых". Он был высоким и красивым".

Другой поделился: "Я называла своего ребенка Бином первые 24 месяца его жизни. (И это не имеет ничего общего с его настоящим именем.) Не могли бы вы просто выбрать игривое прозвище, которое не связано с именем Сойера?"

Третий сказал: "Поговорите со своим мужем. А еще, какое у него второе имя? Может быть, вы могли бы попробовать использовать это и посмотреть, что вы почувствуете?"

Другой, который чувствовал то же самое с собственным выбором имени для ребенка, сказал: "Я чувствую то же самое с именем моего ребенка. Ему три месяца. Честно говоря, я мог бы написать то же самое! Я думаю, что это не так уж и редко".

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