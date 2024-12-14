"Я ненавиджу його": мати відчуває огиду щоразу, коли називає дитину на ім'я

Жінка назвала свого сина Сойєр, але після залишилася вкрай незадоволена вибором імені.

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Вибір імені для дитини — це велика справа, і остаточне рішення може бути складним. Але одна жінка переконана, що зробила неправильний вибір після пологів сім місяців тому. Про це пише видання Мirror.

Багато батьків можуть бути настільки зацікавлені в тому, щоб дати своїм дітям "унікальне" ім'я, що вони можуть обирати суперечливі або безглузді варіанти, над якими інші безжально висміюють. Однак деякі батьки знають, що ім'я "неправильне", але все одно вибирають його з особистих причин.

Схоже, саме так і сталося в однієї мами, яка народила сина сім місяців тому. Вона просто назвала свій пост "Я ненавиджу його — ім'я своєї дитини" і написала: "У мене народився син Сойєр сім місяців тому, і я досі ненавиджу його ім'я. Для мене це звучить потворно, коли я вимовляю це вголос, і мені здається, що це важко вимовити. Ми вимовляємо це як "Сой-ер".

Вона продовжила: "Не було жодних дитячих імен, які б нам справді подобалися, але коли ми вибрали Соєр, я відчула щось неправильне в глибині душі. Моєму чоловікові подобається це ім'я. Будь ласка, допоможіть мені. Я хочу подолати це і рухатися далі, тому що воно викликає в мене стільки занепокоєння".

Інші люди поділилися своїми думками в розділі коментарів. Одна людина сказала: "Якщо це вас хоч трохи заспокоїть, я думаю, що це чудове ім'я. Воно нагадує мені Сойєра з "Залишитися в живих". Він був високим і красивим".

Інший поділився: "Я називала свою дитину Біном перші 24 місяці її життя. (І це не має нічого спільного з його справжнім ім'ям.) Чи не могли б ви просто вибрати грайливе прізвисько, яке не пов'язане з ім'ям Сойєра?"

Третій сказав: "Поговоріть зі своїм чоловіком. А ще, яке в нього друге ім'я? Можливо, ви могли б спробувати використати це і подивитися, що ви відчуєте?"

Інший, який відчував те ж саме з власним вибором імені для дитини, сказав: "Я відчуваю те саме з ім'ям моєї дитини. Їй три місяці. Чесно кажучи, я міг би написати те саме! Я думаю, що це не так уже й рідко".

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