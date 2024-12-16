Как накормить 15 человек на Рождество за $50: история американки, которая готовится к концу света

40-летняя женщина в течение 13 лет потратила более 350 тыс. долларов на закупку еды. Теперь, чтобы подготовиться к гостям, ей необходимо минимальное количество продуктов.

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Роуэн МакКензи, специалист по подготовке к чрезвычайным ситуациям, вот уже 13 лет накапливает запасы еды, чтобы быть готовой к любым катаклизмам, в том числе к концу света. Ежегодно она кормит 15 гостей рождественским ужином всего за 50 долларов, используя продукты из своего дорогостоящего запаса. Об этом пишет Daily Star.

Свое путешествие к "мировому выживанию" 40-летняя Роуэн начала с закупки долговечных продуктов — таких как рис и бобовые. Со временем она усовершенствовала навыки консервирования. По ее словам, срок годности большинства ее запасов не закончится по крайней мере еще 25 лет.

Роуэн Маккензи собирает запасы в течение 13 лет Фото: Jam Press

Благодаря ее "безупречной" системе ротации большинство продуктов, у которых подходит срок годности, семья потребляет во время рождественского ужина. Таким образом домохозяйка высвобождает место для новых закупок.

Среди ингредиентов ее праздничного ужина сушеные фрукты, орехи, соусы и консервы, которые хранятся в ее подземном бункере.

В течение 13 лет она потратила более 350 тыс. долларов на закупку акционных продуктов и также на скрытый подземный бункер, который был построен в ее подвале.

Ровен хранит свои запасы в коробках и специальном бункере Фото: Jam Press

Каждый год на Рождество к Роуэн приходит 15 человек.

"Мне не нужно много тратить, поскольку большинство всего, что мне нужно, уже есть в моих запасах. Я трачу не более $50 на весь праздничный ужин, ведь большинство ингредиентов уже есть в моем арсенале", — делится женщина.

Она также добавляет, что ключ к успеху — не паниковать.

"Составьте план, действуйте спокойно и помните: нет лучшего ощущения, чем знать, что ты готов ко всему, что может произойти, и иметь защиту своей семьи. Мои друзья и семья считают меня сумасшедшим. Но когда неизбежно придет время, они не будут называть меня сумасшедшим", — считает Роуэн.

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