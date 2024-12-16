Як нагодувати 15 людей на Різдво за $50: історія американки, яка готується до кінця світу

40-річна жінка протягом 13 років витратила понад 350 тис. доларів на закупівлю їжі. Тепер, щоб підготуватися до гостей, їй необіхдна мінімальна кількість продуктів.

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Роуен МакКензі, фахівчиня з підготовки до надзвичайних ситуацій, ось уже 13 років накопичує запаси їжі, щоб бути готовою до будь-яких катаклізмів, зокрема кінця світу. Щорічно вона годує 15 гостей різдвяною вечерею лише за 50 доларів, використовуючи продукти зі свого дорогого запасу. Про це пише Daily Star.

Свою подорож до "світового виживання" 40-річна Роуен почала з закупівлі довговічних продуктів — таких, як рис і бобові. З часом вона вдосконалила навички консервування. За її словами, термін придатності більшості її запасів не закінчиться принаймні ще 25 років.

Роуен Маккензі збирає запаси протягом 13 років Фото: Jam Press

Завдяки її "бездоганній" системі ротації більшість продуктів, у яких підходить термін придатності, сім’я споживає під час різдвяної вечері. Так домогосподарка вивільняє місце для нових закупівель.

Серед інгредієнтів її святкової вечері сушені фрукти, горіхи, соуси та консерви, які зберігаються в її підземному бункері.

Протягом 13 років вона витратила понад 350 тис. доларів на закупівлю акційних продуктів і також на прихований підземний бункер, який був побудований у її підвалі.

Ровен зберігає свої запаси в коробках і спеціальному бункері Фото: Jam Press

Щороку на Різдво до Роуен приходить 15 людей.

"Мені не потрібно багато витрачати, оскільки більшість усього, що мені потрібно, уже є в моїх запасах. Я витрачаю не більше $50 на всю святкову вечерю, адже більшість інгредієнтів вже є в моєму арсеналі", — ділиться жінка.

Вона також додає, що ключ до успіху — не панікувати.

"Складіть план, дійте спокійно і пам’ятайте: немає кращого відчуття, ніж знати, що ти готовий до всього, що може статися, і мати захист своєї сім’ї. Мої друзі та родина вважають мене божевільним. Але коли неминуче прийде час, вони не будуть називати мене божевільним", — вважає Роуен.

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