Совершил более 1 000 преступлений: полиция задержала мужчину из-за его "увлекательного" хобби

Японец Юта Сугавара называет свое хобби "увлекательным" и таким, что помогает снять стресс. Сейчас правоохранители проверяют причастность мужчины к подобным инцидентам.

Related video

37-летний японец Юта Сугавару был задержан полицией из-за своего очень странного хобби — он проникал на частную территорию владельцев. Об этом пишет издание Oddity Central.

Журналисты пишут, что мужчина обожал проникать на чужую территорию, а также назвал это занятие "увлекательным" и таким, что "помогает снимать стресс". В общем господин Сугавару успел проникнуть на частные территории более 1 000 раз.

Однако на этот раз его хобби обернулось против него: его заметили на частной территории семьи в городе Дайзафу. Хозяева заметили неизвестного и поймали господина Сугавару, а затем передали его в руки правоохранителей.

"Я осознаю, что незаконно проникал на частные территории. От волнения и адреналина у меня потеют ладони, и это помогает снять напряжение", — заявил задержанный японец.

Журналисты пишут, что мужчина раскрыл особенность своего "хобби" — он никогда не заходил внутрь домов. Поэтому господин Сугавару ограничивался лишь вторжением во дворы частных территорий.

Известно, что задержанный мужчина является работником одной из местных компаний. Также полиция проверяет его вероятную причастность к другим подобным инцидентам в районе Дайзафу.

Напомним, Фокус писал о хобби, которые снимут нервное напряжение. Выбор хобби для снятия стресса — это очень индивидуальный процесс. Важно пробовать разные виды деятельности, чтобы найти то, что приносит вам истинное удовольствие и помогает справиться с напряжением

Также мы писали, что как украшения к Рождеству в одном из городов высмеяли за схожесть с нижним бельем. Городской совет воспринял происходящее с юмором и обрадовался, что иллюминация вызвала у людей радость.