Здійснив понад 1 000 злочинів: поліція затримала чоловіка через його "захопливе" хобі

Японець Юта Сугавара називає своє хобі "захопливим" і таким, що допомагає зняти стрес. Наразі правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до схожих інцидентів.

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37-річний японець Юта Сугавару був затриманий поліцією через своє дуже дивне хобі — він проникав на приватну територію власників. Про це пише видання Oddity Central.

Журналісти пишуть, що чоловік обожнював проникати на чужу територію, а також назвав це заняття "захопливим" і таким, що "допомагає знімати стрес". Загалом пан Сугавару встиг проникнути на приватні території понад 1 000 разів.

Однак цього разу його хобі обернулося проти нього: його помітили на приватній території сім'ї в місті Дайзафу. Господарі помітили невідомого та спіймали пана Сугавару, а потім передали його в руки правоохоронців.

"Я усвідомлюю, що незаконно проникав на приватні території. Від хвилювання та адреналіну в мене пітніють долоні і це допомагає зняти напругу", — заявив затриманий японець.

Журналісти пишуть, що чоловік розкрив особливість свого "хобі" — він ніколи не заходив усередину будинків. Тому пан Сугавару обмежувався лише вторгненням до дворів приватних територій.

Наразі відомо, що затриманий чоловік є працівником однієї з місцевих компаній. Також поліція перевіряє його ймовірну причетність до інших схожих інцидентів у районі Дайзафу.

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