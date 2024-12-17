Ушла эпоха: в популярном японском баре запретили бить посетителей (видео)

Ранее клиенты за 500 йен могли получить пощечину от официантки. А, доплатив еще сотню, могли получить по лицу от любимой сотрудницы.

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Японский бар вынужден прекратить "обмен пощечинами" для пьяных клиентов. Ранее за умеренную плату клиенты могли получить по лицу от официантки. Но после жалобы клиента, практику раздавать пощечины пришлось прекратить. Об этом пишет Independent.

Услуга пощечин была очень популярна

Сеть Yotteba, известная своим доступным пивом и куриными крылышками, ранее предлагала клиентам особую услугу – пощечину, известную среди местных как binta — от официантки за 500 иен (около 5 долларов). За дополнительные 100 иен посетители могли даже выбрать своего любимого сотрудника, который нанесет удар.

Первоначально задуманная как послеобеденный трюк, чтобы помочь посетителям "протрезветь", эта услуга оказалась популярной в узкоспециализированных кругах, с видеороликами в социальных сетях, показывающими, как удивленные зрители аплодируют посетителям, которые выдержали пощечину. Однако жалоба, поданная клиентом, утверждающим, что он получил травму, оказалась последней каплей.

Представитель токийской компании Project M, которая управляет торговыми точками Yotteba по всей Японии , объяснил это решение. "Мы делаем это в наших ресторанах уже более двух лет, но мы не думали, что это будет очень популярно. Кроме того, наша сеть становится больше, и мы хотели изменить свой имидж", — сказал неназванный сотрудник отдела маркетинга . "".

Представитель подтвердил, что раздавать пощечины клиентам прекратили два месяца назад после инцидента с травмой, но отказался предоставить дополнительные подробности.

Хотя фишка Yotteba с пощечинами официально закончилась, она не была первой в своем роде в Японии. Другая сеть изакая (разновидность бара), Shachihoko-ya в Нагое, получила схожую известность в 2012 году благодаря своей услуге "Пощечина дамы из Нагои", когда клиенты платили 300 иен за пощечину, которую наносили одетые в кимоно официантки. За дополнительную плату в 500 иен посетители могли выбрать определенных сотрудников для выполнения этой задачи.

Видео странного обслуживания недавно снова появились в социальных сетях, привлекая тысячи просмотров и юмористических комментариев. В некоторых клипах посетители благодарили официанток после получения пощечины, в то время как другие, казалось, принимали обслуживание как часть "необычного очарования" ресторана.

Вирусное внимание заставило Shachihoko-ya выпустить заявление, в котором разъяснялось, что услуга была прекращена несколько лет назад. "В настоящее время Shachihoko-ya не предлагает пощечины. Мы ценим внимание, которое он получил сегодня, но мы не можем принимать посетителей с намерением получить по лицу", — говорится в сообщении ресторана в X".

Термин binta берет свое начало в южной части японского региона Кагосима, где изначально на местном диалекте он означал "голова". В эпоху Мэйдзи (1868-1912) он стал ассоциироваться с пощечиной, поскольку было известно, что полицейские наказывали нарушителей резкими ударами по голове.

В некоторых японских барах все еще можно получить по лицу

Несмотря на противоречивую историю и неожиданное возрождение, эпоха пощечин в японских идзакаях, похоже, внезапно подошла к концу.

Напомним, японская культура становится популярней. Поэтому одна из местных фирм, которая занимается организацией спортивных мероприятий, предлагает однодневную студенческую программу, которая позволяет людям познакомиться с местной школьной культурой.