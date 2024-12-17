Пішла епоха: у популярному японському барі заборонили бити відвідувачів (відео)

Раніше клієнти за 500 єн могли отримати ляпас від офіціантки. А, доплативши ще сотню, могли отримати по обличчю від улюбленої співробітниці.

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Японський бар змушений припинити "обмін ляпасами" для п'яних клієнтів. Раніше за помірну плату клієнти могли отримати по обличчю від офіціантки. Але після скарги клієнта, практику роздавати ляпаси довелося припинити. Про це пише Independent.

Послуга ляпасів була дуже популярна

Мережа Yotteba, відома своїм доступним пивом і курячими крильцями, раніше пропонувала клієнтам особливу послугу — ляпаса, відомого серед місцевих як binta, від офіціантки за 500 єн (близько 5 доларів). За додаткові 100 єн відвідувачі могли навіть вибрати свого улюбленого співробітника, який завдасть удару.

Спочатку задумана як післяобідній трюк, щоб допомогти відвідувачам "протверезіти", ця послуга виявилася популярною у вузькоспеціалізованих колах, з відеороликами в соціальних мережах, що показують, як здивовані глядачі аплодують відвідувачам, які витримали ляпас. Однак скарга, подана клієнтом, який стверджує, що він отримав травму, виявилася останньою краплею.

Представник токійської компанії Project M, яка управляє торговими точками Yotteba по всій Японії, пояснив це рішення. "Ми робимо це в наших ресторанах уже понад два роки, але ми не думали, що це буде дуже популярно. Крім того, наша мережа стає більшою, і ми хотіли змінити свій імідж", — сказав неназваний співробітник відділу маркетингу. "".

Представник підтвердив, що роздавати ляпаси клієнтам припинили два місяці тому після інциденту з травмою, але відмовився надати додаткові подробиці.

Хоча фішка Yotteba з ляпасами офіційно закінчилася, вона не була першою у своєму роді в Японії. Інша мережа ізакая (різновид бару), Shachihoko-ya в Нагої, здобула схожу популярність у 2012 році завдяки своїй послузі "Ляпас пані з Нагої", коли клієнти платили 300 єн за ляпас, який наносили одягнені в кімоно офіціантки. За додаткову плату в 500 єн відвідувачі могли вибрати певних співробітників для виконання цього завдання.

Відео дивного обслуговування нещодавно знову з'явилися в соціальних мережах, залучаючи тисячі переглядів і гумористичних коментарів. У деяких кліпах відвідувачі дякували офіціанткам після отримання ляпаса, тоді як інші, здавалося, сприймали обслуговування як частину "незвичайної чарівності" ресторану.

Вірусна увага змусила Shachihoko-ya випустити заяву, в якій роз'яснювалося, що послугу було припинено кілька років тому. "Наразі Shachihoko-ya не пропонує ляпаса. Ми цінуємо увагу, яку він отримав сьогодні, але ми не можемо приймати відвідувачів з наміром отримати по обличчю", — йдеться в повідомленні ресторану на X. "".

Термін binta бере свій початок у південній частині японського регіону Кагосіма, де спочатку на місцевому діалекті він означав "голова". В епоху Мейдзі (1868-1912) він став асоціюватися з ляпасом, оскільки було відомо, що поліцейські карали порушників різкими ударами по голові.

У деяких японських барах усе ще можна отримати по обличчю

Незважаючи на суперечливу історію і несподіване відродження, епоха ляпасів у японських ідзакаях, схоже, раптово добігла кінця.

Нагадаємо, японська культура стає популярнішою. Тож одна з місцевих фірм, яка займається організацією спортивних заходів, пропонує одноденну студентську програму, яка дає змогу людям познайомитися з місцевою шкільною культурою.