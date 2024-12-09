Бой на мечах и каллиграфия: туристам в Японии за $200 предлагают необычные развлечения (фото)

Иностранцы за 200 долларов могут окунуться в мир местных школьников, а все мероприятия проводятся на английском языке профессиональными актерами.

Японская культура набирает все большую популярность. Поэтому одна из местных фирм, которая занимается организацией спортивных мероприятий для предприятий и местных органов власти, предлагает однодневную студенческую программу, которая позволяет людям познакомиться с местной школьной культурой. Об этом сообщает The Mainichі.

Услуга была введена в токийском районе Сибуя. Туристы, одетые в традиционную школьную форму, имеют возможность окунуться в школьную жизнь японских детей. Все мероприятия проводятся на английском языке профессиональными актерами.

Во время уроков японского языка участники программы могут изучить каллиграфию. Во время обществоведения туристы имеют возможность надеть кимоно и попрактиковаться в боях с использованием имитационных мечей.

Фото: The Mainichi

Посреди урока также раздается экстренный звонок, который сообщает о стихийном бедствии. Участники надевают специальные капюшоны и отрабатывают алгоритм действий в таких ситуациях.

Фото: The Mainichi

Во время обеда им подают традиционную японскую школьную еду. "Студенты" имели возможность насладиться обеденным перерывом и общением друг с другом.

В компании были очень удивлены, узнав, что многие иностранцы интересуются культурой Японии именно благодаря аниме и манге. Там отмечается, что программа привлекла множество туристов из других стран. В дальнейшем также планируются международные мероприятия по обмену японских учеников.

Напомним, ранее в Японии придумали "одеяло" с карманом для закусок. Оно дает возможность есть, даже не вставая с дивана.

Отметим, недавно мужчина купил дом в Японии всего за $6 тысяч. Его основное преимущество было не в цене.