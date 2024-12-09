Бій на мечах та каліграфія: туристам в Японії за $200 пропонують незвичні розваги (фото)

Іноземці за 200 доларів можуть поринути у світ місцевих школярів, а усі заходи проводяться англійською мовою професійними акторами.

Японська культура набирає все більшої популярності. Тому одна із місцевих фірм, яка займається організацією спортивних заходів для підприємств та місцевих органів влади, пропонує одноденну студентську програму, що дозволяє людям познайомитись із місцевою шкільною культурою. Про це повідомляє The Mainichі.

Послуга була запроваджена в токійському районі Сібуя. Туристи, одягнені в традиційну шкільну форму, мають можливість зануритись в шкільне життя японських дітей. Усі заходи проводяться англійською мовою професійними акторами.

Під час уроків японської мови учасники програми можуть вивчити каліграфію. Під час суспільствознавства туристи мають можливість вдягнути кімоно та попрактикуватись в боях з використанням імітаційних мечів.

Фото: The Mainichi

Посеред уроку також лунає екстрений дзвінок, який сповіщає про стихійне лихо. Учасники надягають спеціальні каптури та відпрацьовують алгоритм дій в таких ситуаціях.

Фото: The Mainichi

Під час обіду їм подають традиційну японську шкільну їжу. "Студенти" мали можливість насолодитись обідньою перервою та спілкування один з одним.

В компанії були дуже здивовані, дізнавшись, що багато іноземців цікавляться культурою Японії саме завдяки аніме та манзі. Там зазначається, що програма залучила безліч туристів з інших країн. Надалі також плануються міжнародні заходи щодо обміну японських учнів.

Нагадаємо, раніше в Японії придумали "ковдру" з кишенею для закусок. Вона дає можливість їсти, навіть не встаючи з дивану.

Зазначимо, нещодавно чоловік купив будинок в Японії всього за $6 тисяч. Його основна перевага була не у ціні.