"Гениальная мама": женщина заказала номер в отеле, чтобы завернуть рождественские подарки "в тишине"

Пользователи в сети разделились во мнении о задумке женщины. Большинство поддержало ее идею, вторые считают эту идею "бессмысленной", а третьи пользователи советовали подумать о расходах на номер в гостинице и найти дешевую альтернативу.

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Мама троих детей Дженни решила найти "оригинальный способ" заняться упаковкой подарков на Рождество для своей большой семьи и сняла номер в отеле на сутки, чтобы успеть с этим делом. Об этой истории сообщил британский таблоид Mirror.

Британка Дженни, известная как Just Jenny Benny на TikTok, записала ролик об этом случае в жизни. Ее пост стал вирусным — набрал более 1.4 млн просмотров и более 55 тыс. лайков.

Сама женщина объяснила такое решение просто — ее шумные малыши можно "поймать ее с поличным" чем занимается мама. Поэтому ей пришлось пойти на такой необычный ход. В следующем ролике Дженни добавила, что успела насладиться сервисом в номере, успела оббегать все супермаркеты и магазины, чтобы приобрести все необходимое.

Пользователи в сети разделились на несколько лагерей. Первая группа сказала, что это — "гениальное решение", а саму Дженни назвали "гением". Также пользователи говорили, что такое решение "идеальное, когда надо отдохнуть, а заодно и сделать доброе дело".

Также комментаторы отмечали, что женщина совершенно справедливо может "включить замечательный фильм", с позитивными мыслями "паковать подарки" и готовиться к праздникам. Другие мамы в комментариях добавили, что день отдыха для матери — это "просто роскошь, которой не найти".

Однако вторая группа корреспондентов была не в восторге от поведения Дженни. Они убеждены, что бросать детей и ехать в отель — это "очень плохая идея". Еще один пользователь написал, что имеет шестерых детей и никогда не убегал от своих малышей, а потихоньку "делал все подарки, пока они спят или не видят меня".

В то же время еще одна группа комментаторов заявила, что Дженни стоило средства сэкономить для подарков. Еще один пользователь убежден, что женщина правильно сделала, что искала место для упаковки подарков, однако стоило "не шиковать за деньги в отеле, а найти более скромное место".

Напомним, Фокус писал о трех идеях для подарков на Рождество и Новый год. Выбирая подарок, каждый из нас не только хочет порадовать друзей или близких, но и почувствовать удовольствие от того, что угадал и нашел именно то, что нужно.

Также мы рассказывали, как женщина показала 4 способа, как круто упаковать любой подарок. Простые лайфхаки помогут сохранить нервы, время и силы. Конечно, чтобы все получилось, как у автора видео, нужно немного настойчивости.