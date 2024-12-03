Женщина показала 4 способа, как круто упаковать любой подарок (видео)

Простые лайфхаки помогут сохранить нервы, время и силы. Конечно, чтобы все получилось, как у автора видео, нужно немного настойчивости.

Красиво, оригинально и аккуратно упаковать подарок — для многих это задача со звездочкой. Блогерша Шантель Мила пришла на помощь и решила показать на своей странице в TikTok четыре простых лайфхака, которые помогут перед грядущими праздниками сохранить нервы, время и силы.

Мягкая игрушка

Если нужно упаковать подарок нестандартной формы, сначала нужно отмерить оберточную бумагу, учитывая габариты подарка, а затем закрепить ее скотчем. В частности, автор ролика продемонстрировала, как она заворачивает плюшевого зайчика, создавая из бумаги большую новогоднюю хлопушку.

Круглый подарок

Сначала нужно отмерить бумагу с запасом на половину длины основы цилиндра, а затем вырезать по краям полоски, которые нужно закрепить скотчем, переместив к центру. Для декора цепляем сверху бантик.

Подарок без коробки

Есть еще один оригинальный метод, как завернуть подарок неправильной формы. Мила продемонстрировала это на примере черной кепки. Опять же, нужно отмерить бумагу, чтобы она облегала головной убор, а далее закрепить скотчем в основе, а также несколько раз загнуть сверху. Финальный штрих — подарочная лента.

Бутылка вина: как запаковать

Если положить бутылку в подарочный пакет — для вас не вариант, то выход есть. Первым делом нужно обернуть бумагу вокруг стеклянной тары, закрепить ее, а затем сложить основу ромбиком, а верх — зигзагом. По длине добавляем тоненькую ленточку с бантиком.

Конечно, чтобы все получилось, как у автора на видео, нужно немного настойчивости, но ничего сложного в этом нет. По словам Шантель Милы, дорогой для вас человек почувствует себя особенным, когда будет разворачивать свой подарок.

Напомним, ранее 36-летняя мать Рикки Калвер из Онтарио (США) купила в магазине деревянного Щелкунчика — традиционное елочное украшение на Новый год. Однако, как оказалось, после незначительной поломки праздничный декор больше не предназначен для детей. Соответствующим роликом женщина поделилась в TikTok.

К тому же мы рассказывали, что женщина из Австралии придумала гениальный способ отпраздновать 18-летие своего сына, преподнеся ему необычный и очень продуманный самодельный подарок.