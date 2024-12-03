Жінка показала 4 способи, як круто запакувати будь-який подарунок (відео)

Прості лайфхаки допоможуть зберегти нерви, час та сили. Звичайно, аби все вийшло, як у авторки відео, потрібно трохи наполегливості.

Красиво, оригінально та акуратно запакувати подарунок — для декого це завдання із зірочкою. Блогерка Шантель Міла прийшла на допомогу й вирішила показати на своїй сторінці у TikTok чотири прості лайфхаки, які допоможуть перед прийдешніми святами зберегти нерви, час та сили.

М’яка іграшка

Якщо потрібно запакувати подарунок нестандартної форми, спершу слід відміряти обгортковий папір, враховуючи габарити подарунка, а потім закріпити його скотчем. Зокрема, авторка ролика продемонструвала, як вона загортає плюшевого зайчика, створюючи з паперу велику новорічну хлопавку.

Круглий подарунок

Спочатку потрібно відміряти папір із запасом на половину довжини основи циліндра, а потім вирізати по краях смужки, які потрібно буде закріпити скотчем, перемістивши до центру. Для декору чіпляємо зверху бантик.

Подарунок без коробки

Є ще один оригінальний метод, як загорнути подарунок неправильної форми. Міла продемонструвала це на прикладі чорної кепки. Знову ж таки, потрібно відміряти папір, щоб він облягав головний убір, а далі закріпити скотчем в основі, а також кілька разів загнути зверху. Фінальний штрих – подарункова стрічка.

Пляшка вина: як запакувати

Якщо покласти пляшку в подарунковий пакет — для вас не варіант, то вихід є. Насамперед потрібно обернути папір навколо скляної тари, закріпити його, а потім скласти основу ромбиком, а верх — зигзагом. По довжині додаємо тоненьку стрічку з бантиком.

Звичайно, аби все вийшло, як в авторки на відео, потрібно трохи наполегливості, але нічого складного в цьому немає. За словами Шантель Міли, дорога для вас людина відчує себе особливою, коли розгортатиме свій подарунок.

Нагадаємо, раніше 36-річна мати Ріккі Калвер з Онтаріо (США) купила у магазині дерев'яного Лускунчика — традиційну ялинкову прикрасу на Новий рік. Однак, як виявилось, після незначної поломки святковий декор більше не призначений для дітей. Відповідним роликом жінка поділилась у TikTok.

До того ж ми розповідали, що жінка з Австралії придумала геніальний спосіб відсвяткувати 18-річчя свого сина, піднісши йому незвичайний і дуже продуманий саморобний подарунок.