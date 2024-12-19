"Геніальна мама": жінка замовила номер у готелі, аби загорнути різдвяні подарунки "в тиші"

Користувачі в мережі розділилися в думці про задумку жінки. Більшість підтримала її ідею, другі вважають цю ідею "безглуздою", а треті користувачі радили подумати про видатки на номер у готелі та знайти дешеву альтернативу.

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Мама трьох дітей Дженні вирішила знайти "оригінальний спосіб" зайнятися упаковкою подарунків на Різдво для своєї великої сім'ї та зняла номер у готелі на добу, аби встигнути з цією справою. Про цю історію повідомив британський таблоїд Mirror.

Британка Дженні, відома як Just Jenny Benny на TikTok, записала про цей випадок у житті на відео. Її пост став вірусним — набрав понад 1.4 млн переглядів і понад 55 тис. лайків.

Сама жінка пояснила таке рішення просто — її галаслива малеча можна "спалити" чим займається мама. Тому їй довелося піти на такий незвичний хід. В наступному ролику Дженні додала, що встигла насолодитися сервісом у номері, встигла оббігати всі супермаркети та магазини, аби придбати все потрібне.

Користувачі в мережі розділилися на кілька таборів. Перша група сказала, що це — "геніальне рішення", а саму Дженні назвали "генієм". Також користувачі казали, що таке рішення "ідеальне, коли треба відпочити, а водночас і зробити добру справу".

Також коментатори відзначали, що жінка абсолютно справедливо може "ввімкнути чудовий фільм", з позитивними думками "пакувати подарунки" та готуватися до свят. Інші мами у коментарях додали, що день відпочинку для матері — це "просто розкіш, якої не знайти".

Однак друга група дописувачів була не в захваті від поведінки Дженні. Вони переконані, що кидати дітей та їхати в готель — це "дуже погана ідея". Ще один користувач написав, що має шістьох дітей і ніколи не тікав від своїх малюків, а тихцем "робив усі подарунки, поки вони сплять або не бачать мене".

Водночас ще одна група коментаторів заявила, що Дженні варто було кошти зекономити для подарунків. Ще один користувач переконаний, що жінка правильно зробила, що шукала місце для пакувань подарунків, однак варто було "не шикувати за гроші в готелі, а знайти скромніше місце".

Нагадаємо, Фокус писав про три ідеї для подарунків на Різдво і Новий рік. Обираючи подарунок, кожен з нас не тільки хоче порадувати друзів або близьких, а й відчути задоволення від того, що вгадав і знайшов саме те, що потрібно.

Також ми розповідали, як жінка показала 4 способи, як круто запакувати будь-який подарунок. Прості лайфхаки допоможуть зберегти нерви, час та сили. Звичайно, аби все вийшло, як в авторки відео, потрібно трохи наполегливості.