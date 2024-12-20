Муж купил невесте в подарок дом: когда она увидела недвижимость, то отменила свадьбу

Как выяснилось, мужчина купил жилье на окраине города. Его избранница знала, что он любит сюрпризы, но не ожидала, что все зайдет настолько далеко.

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Женщина получила в подарок от своего жениха целый дом, но обиделась, увидев недвижимость собственными глазами, и отменила свадьбу. Об этом она рассказала на одном из форумов на платформе Reddit.

30-летняя автор истории три года встречалась с 32-летним мужчиной, которого зовут Марк, и мечтала выйти за него замуж. Устроив вечеринку в честь предстоящей свадьбы Марк сообщил, что приготовил для любимой подарок, и достал коробочку из ювелирного магазина. Будущая невеста ожидала увидеть там браслет, но внутри оказался ключ от дома.

Как позже выяснилось, мужчина купил на окраине города жилье, требующее основательного ремонта. Его избранница знала, что он любит сюрпризы, но не ожидала, что все зайдет настолько далеко.

"В большинстве случаев мне нравится его авантюрный дух, но в этот раз? Не особо. Там нужно делать капитальный ремонт, это очень много работы", — призналась она.

Женщину возмутилась, что столь крупная покупка совершена без ее ведома и советов. Во-первых, она к этому не готова. Во-вторых, ей не нравится место, где расположен дом.

"Марк сказал, что я не принимаю во внимание общую картину и должна радоваться нашему будущему", — рассказывается на форуме.

Разговор закончился ссорой, после которой женщина решила отменить свадьбу. С тех пор, по ее словам, бывший возлюбленный не раз пытался наладить отношения, но она не способна на прощение, ведь убеждена, что избранник проявил неуважение к ее чувствам.

Напомним, Фокус рассказывал, как невеста позволила гостям свадьбы выбрать ей фамилию. До свадьбы пары и голосования за смену фамилии еще несколько месяцев. Тем временем эта история привлекла к себе много внимания в TikTok.

Кроме того, жительница материковой части Китая, которая пробралась на свадебный банкет в Гонконге, выдав себя за подругу невесты, съела самые дорогие блюда. Видео с кадрами пышного застолья она опубликовала в своих социальных сетях, но позже удалила свои аккаунты, не справившись с сокрушительной критикой.