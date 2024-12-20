Чоловік купив нареченій у подарунок будинок: коли вона побачила нерухомість, то скасувала весілля

Як з'ясувалося, чоловік купив житло на околиці міста. Його обраниця знала, що він любить сюрпризи, але не очікувала, що все зайде настільки далеко.

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Жінка отримала у подарунок від свого нареченого цілий будинок, але образилася, побачивши нерухомість на власні очі, і скасувала весілля. Про це вона розповіла на одному з форумів на платформі Reddit.

30-річна авторка історії три роки зустрічалася з 32-річним чоловіком, якого звуть Марк, і мріяла вийти за нього заміж. Влаштувавши вечірку на честь майбутнього весілля Марк повідомив, що приготував для коханої подарунок, і дістав коробочку з ювелірного магазину. Майбутня наречена очікувала побачити там браслет, але всередині виявився ключ від будинку.

Як пізніше з'ясувалося, чоловік купив на околиці міста житло, що потребує ґрунтовного ремонту. Його обраниця знала, що він любить сюрпризи, але не очікувала, що все зайде настільки далеко.

"У більшості випадків мені подобається його авантюрний дух, але цього разу? Не особливо. Там потрібно робити капітальний ремонт, це дуже багато роботи", — зізналася вона.

Жінку обурилася, що настільки велика покупка здійснена без її відома та порад. По-перше, вона до цього не готова. По-друге, їй не подобається місце, де розташована оселя.

"Марк сказав, що я не беру до уваги загальну картину і маю радіти нашому майбутньому", — розповідається на форумі.

Розмова закінчилася сваркою, після якої жінка вирішила скасувати весілля. Відтоді, за її словами, колишній коханий не раз намагався налагодити стосунки, але вона не спроможна на прощення, адже переконана, що обранець виявив неповагу до її почуттів.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як наречена дозволила гостям весілля обрати їй прізвище. До весілля пари та голосування за зміну прізвище ще кілька місяців. Тим часом ця історія привернула до себе багато уваги в TikTok.

Крім того, жителька материкової частини Китаю, яка пробралась на весільний банкет у Гонконзі, видавши себе за подругу нареченої, з’їла найдорожчі страви. Відео з кадрами пишного застілля вона опублікувала у своїх соціальних мережах, але пізніше видалила свої облікові записи, не впоравшись з нищівною критикою.