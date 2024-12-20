Купленное в супермаркете: куриное яйцо идеальной формы принесло хозяину богатство (фото)

Куриное яйцо идеальной сферической формы заприметила женщина, которая покупала продукты в супермаркете города Эйр (Шотландия).

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Идеальное сферическое яйцо, купленное в супермаркете, продали на аукционе за $250. Новым владельцем уникального экспоната стал Эд Паунелл из Ламборна. Он выложил $188 за эту диковинку и пожертвовал ее фонду Iuventas — благотворительной организации, которая оказывает поддержку в улучшении психического здоровья. Об этом пишет издание BBC.

Роз Рапп (Ros Rapp), представитель фонда, сначала подумала, что это пожертвование — шутка, но оно оказалось правдой.

"Мы очень рады, что яйцо продано, поскольку это означает, что мы можем продолжать делать то, что делаем. В частности, охватить большее количество людей, которые нуждаются в поддержке или стоят в длинных списках ожидания", — прокомментировала она.

Женщина объяснила, что это куриное яйцо было лишь одним лотом на благотворительном аукционе, а общая сумма собранных средств составила около $6250.

Идеальное сферическое яйцо, купленное в супермаркете, продали на аукционе за $250 Фото: Facebook

Сообщается, что сначала куриное яйцо идеальной сферической формы заприметила женщина, которая покупала продукты в супермаркете города Эйр (Шотландия).

Дэвид Миллер, который работает в аукционном доме Thomson Roddick Callan, где выставлялось уникальное яйцо, утверждает, что круглые яйца случаются "один раз на миллиард".

Господин Паунелл, комментируя свою покупку, утверждает, что купил яйцо импульсивно после того, как выпил несколько бокалов пива. Он уверен, что потратил свои деньги с пользой.

Представитель фонда Роз Рапп сказала, что аукцион, который включал в себя торги за десятки других лотов, собрал для благотворительной организации в целом около $6250.

Напомним, ранее Фокус писал о бразильском фермере Хулио Сесаре Карвальо, который похвастался, что его курица неожиданно снесла яйцо в форме "печенья с предсказаниями". Снимки разместил в сети его друг, эколог Ильдеано Силва, и тем самым произвел настоящий фурор.

Кроме того, 30-летняя Стеф Карр из городка Сеттл (графство Северный Йоркшир, Великобритания) была ошеломлена, когда увидела, какое гигантское яйцо снесла ее двухлетняя курица Линда.