Куплене у супермаркеті: куряче яйце ідеальної форми принесло господарю багатство (фото)

Куряче яйце ідеальної сферичної форми запримітила жінка, яка купувала продукти в супермаркеті міста Ейр (Шотландія).

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Ідеальне сферичне яйце, куплене в супермаркеті, продали на аукціоні за $250. Новим власником унікального експоната став Ед Паунелл з Ламборна. Він виклав $188 за цю дивину й пожертвував її фонду Iuventas — благодійній організації, яка надає підтримку в покращенні психічного здоров'я молодим людям. Про це пише видання BBC.

Роз Рапп (Ros Rapp), представниця фонду, спочатку подумала, що це пожертвування — жарт, але воно виявилось правдою.

"Ми дуже раді, що яйце продане, оскільки це означає, що ми можемо продовжувати робити те, що робимо. Зокрема, охопити більшу кількість людей, які потребують підтримки або стоять у довгих списках очікування", — прокоментувала вона.

Жінка пояснила, що це куряче яйце було лише одним лотом на благодійному аукціоні, а загальна сума зібраних коштів склала близько $6250.

Ідеальне сферичне яйце, куплене в супермаркеті, продали на аукціоні за $250 Фото: Facebook

Повідомляється, що спочатку куряче яйце ідеальної сферичної форми запримітила жінка, яка купувала продукти в супермаркеті міста Ейр (Шотландія).

Девід Міллер, який працює в аукціонному домі Thomson Roddick Callan, де виставлялось унікальне яйце, стверджує, що круглі яйця трапляються "один раз на мільярд".

Пан Паунелл, коментуючи свою покупку, стверджує, що купив яйце імпульсивно після того, як випив кілька келихів пива. Він впевнений, що витратив свої гроші з користю.

Представник фонду Роз Рапп сказала, що аукціон, який включав в себе торги за десятки інших лотів, зібрав для благодійної організації в цілому біля $6250.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про бразильського фермера Хуліо Сесара Карвальо, який похизувався, що його курка несподівано знесла яйце у формі "печива з передбаченнями". Знімки розмістив у мережі його друг, еколог Ільдеано Сілва, і тим самим викликав справжній фурор.

Крім того, 30-річна Стеф Карр з містечка Сеттл (графство Північний Йоркшир, Велика Британія) була приголомшена, коли побачила, яке гігантське яйце знесла її дворічна курка Лінда.