Пенсионерка дала показания, в которых сообщила, что неизвестные уговорили ее принять участие в "спецоперации" по задержанию нечистых на руку работников банка.

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В Туле 66-летняя женщина взорвала салют в отделении банка. Клиенты финучреждения и работники разбегались в безопасные места под разноцветные залпы пиротехники. Об этом сообщает Тульская служба новостей.

Инцидент произошел в отделении банка на Красноармейском проспекте и попал на запись камеры наблюдения.

На видео видно, как женщина пришла в финучреждение и уже в помещении зажгла фейерверк. Он начал разлетаться в главном зале банка, а клиенты и работники начали разбегаться в разные стороны.

Пенсионерку задержали правоохранители.

"В результате инцидента сотрудники и клиенты банка не пострадали", — сообщили в УМВД России по Тульской области.

Пенсионерка дала показания, в которых сообщила, что в мессенджере получила указания от неизвестных. Они уговорили женщину принять участие в "спецоперации" по задержанию нечистых на руку работников банка. Ей сообщили, что именно они воровали ее деньги. Нанесенный ей ущерб превысил 1,5 миллиона рублей.

Сейчас правоохранители проверяют полученную информацию.

Напомним, что в России силовики задержали пятерых молодых людей за попытку поджога воинской части в городе Балашиха. Об этом сообщает Вaza.

Сообщается, что задержанная молодежь неоднократно проводила разведку местности, готовила план путей отхода, чтобы сделать подкоп на территории части и устроить поджог.

Ранее в оккупированном Крыму пенсионерка в усмотрела в автобусе Бандеру. Пожилая женщина ехала в общественном транспорте, когда ее взгляд остановился на соседке рядом. С ноги попутчицы на нее посматривал якобы лидер украинских националистов, а сама девушка была в вышиванке.