Влаштувала спецоперацію: в РФ пенсіонерка салютом підірвала відділення банку (відео)

Пенсіонерка дала свідчення, в яких повідомила, що невідомі вмовили її взяти участь у "спецоперації" із затримання нечистих на руку працівників банку.

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У Тулі 66-річна жінка підірвала салют у відділенні банку. Клієнти фінустанови і працівники розбігалися в безпечні місця під різнокольорові залпи піротехніки. Про це повідомляє Тульська служба новин.

Інцидент стався у відділенні банку на Червоноармійському проспекті і потрапив на запис камери спостереження.

На відео видно, як жінка прийшла до фінустанови і вже у приміщенні запалила феєрверк. Він почав розлітатися у головній залі банку, а клієнти та працівники почали розбігатися в різні боки.

Пенсіонерку затримали правоохоронці.

"В результаті інциденту співробітники та клієнти банку не постраждали", – повідомили в УМВС Росії по Тульській області.

Пенсіонерка дала свідчення, в яких повідомила, що в месенджері отримала вказівки від невідомих. Вони вмовили жінку взяти участь у "спецоперації" із затримання нечистих на руку працівників банку. Їй повідомили, що саме вони крали її гроші. Завдана їй шкода перевищила 1,5 мільйона рублів.

Зараз правоохоронці перевіряють отриману інформацію.

Нагадаємо, що в Росії силовики затримали п'ятьох молодих людей за спробу підпалу військової частини в місті Балашиха. Про це повідомляє Вaza.

Повідомляється, що затримана молодь неодноразово проводила розвідку місцевості, готувала план шляхів відходу, щоб зробити підкоп на території частини та влаштувати підпал.

Раніше в окупованому Криму пенсіонерка угледіла в автобусі Бандеру. Літня жінка їхала в громадському транспорті, коли її погляд зупинився на сусідці поруч. З ноги попутниці на неї поглядав нібито лідер українських націоналістів, а сама дівчина була у вишиванці.