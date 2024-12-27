Посадочная площадка для НЛО: британец обнаружил таинственный вращающийся диск в реке

Мужчина увидел диск из окна автобуса и специально вернулся, чтобы рассмотреть поближе.

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Пассажир автобуса пешком прошел пару километров, чтобы исследовать таинственный вращающийся диск в реке, который он увидел из окна. Об этом пишет Daily Star.

Примеры ледяных дисков на реках

Гэри Диксон ехал на автобусе в Лланголлен, когда заметил огромный 15-метровый белый диск, вращающийся на реке Ди в Денбишире, поэтому он прошел милю обратно к реке, чтобы рассмотреть его поближе.

62-летний житель Флинта (Уэльс) планировал совершить зимнюю однодневную поездку в Лланголлен, но вместо этого был очарован необычным видом на реке — круглым ледяным щитом, который, по его мнению, имел около 15 метров в диаметре.

Ледяной диск, который заинтересовал британца Фото: TikTok

Идеально круглый диск вращался против часовой стрелки на поверхности воды.

"Я впервые увидел его из автобуса сквозь деревья. Я подумал: черт возьми, что это было! Я не мог поверить своим глазам. Поэтому из Лланголлена я пошел обратно на восток вдоль старого железнодорожного полотна, чтобы найти его. Я остался и наблюдал за ним около получаса — это было совершенно потрясающе. Я никогда раньше не видел ничего подобного", — рассказал Гэри.

По его словам, диск делал один оборот в час. Знак на дереве неподалеку гласил, что на реке образовался водоворот, поэтому он предположил, что именно водоворот и мороз и образовали то, что он в шутку назвал "посадочной площадкой для НЛО".

Примеры ледяных дисков на реках

Ледяные диски, природное явление, вызывающее любопытство и удивление, наблюдались по всему миру от России до Китая и по всей Скандинавии. В США их первое наблюдение датируется 1895 годом на реке Мианус в Коннектикуте.

Некоторые из самых впечатляющих образцов появились в Северной Америке, включая колоссальный ледяной диск шириной 100 метров на реке Пресумскот в штате Мэн в январе 2019 года.

Позднее его затмил еще более гигантский вращающийся диск в 200 метров, замеченный на спутниковых снимках на реке Талтсон в Канаде в Северо-Западных территориях.

Эти образования имеют разные названия, такие как ледяные круги или ледяные сковородки, а некоторые называют их ледяными каруселями. Гэри ласково назвал свое открытие "ледяной поворотной площадкой".

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