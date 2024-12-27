Посадковий майданчик для НЛО: британець виявив таємничий обертовий диск у річці

Чоловік побачив диск із вікна автобуса і спеціально повернувся, щоб розглянути ближче.

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Пасажир автобуса пішки пройшов кілька кілометрів, щоб дослідити таємничий обертовий диск у річці, який він побачив із вікна. Про це пише Daily Star.

Приклади крижаних дисків на річках

Гері Діксон їхав автобусом у Лланголлен, коли помітив величезний 15-метровий білий диск, що обертається на річці Ді в Денбіширі, тож він пройшов милю назад до річки, щоб роздивитися його ближче.

62-річний мешканець Флінта (Уельс) планував здійснити зимову одноденну поїздку до Лланголлена, але натомість був зачарований незвичайним краєвидом на річці — круглим крижаним щитом, який, на його думку, мав близько 15 метрів у діаметрі.

Крижаний диск, який зацікавив британця Фото: TikTok

Ідеально круглий диск обертався проти годинникової стрілки на поверхні води.

"Я вперше побачив його з автобуса крізь дерева. Я подумав: чорт забирай, що це було! Я не міг повірити своїм очам. Тому з Лланголлена я пішов назад на схід уздовж старого залізничного полотна, щоб знайти його. Я залишився і спостерігав за ним близько пів години — це було абсолютно приголомшливо. Я ніколи раніше не бачив нічого такого", — розповів Гері.

За його словами, диск робив один оберт на годину. Знак на дереві неподалік свідчив, що на річці утворився вир, тому він припустив, що саме вир і мороз і утворили те, що він жартома назвав "посадковим майданчиком для НЛО".

Приклади крижаних дисків на річках

Крижані диски, природне явище, що викликає цікавість і здивування, спостерігалися в усьому світі: від Росії до Китаю і по всій Скандинавії. У США їхнє перше спостереження датується 1895 роком на річці Міанус у Коннектикуті.

Деякі з найбільш захопливих зразків з'явилися в Північній Америці, включно з колосальним крижаним диском завширшки 100 метрів на річці Пресумскот у штаті Мен у січні 2019 року.

Пізніше його затьмарив ще більш гігантський обертовий диск у 200 метрів, помічений на супутникових знімках на річці Талтсон у Канаді в Північно-Західних територіях.

Ці утворення мають різні назви, як-от крижані кола або крижані сковорідки, а дехто називає їх крижаними каруселями. Гері ласкаво назвав своє відкриття "крижаним поворотним майданчиком".

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