Штраф — 500 евро. В популярном туристическом городе заявили о запрете поцелуев

Сенатор и член партии "Meridione Nazionale" Альфонсо Сенаторе обосновывает предложенный им запрет тем, что ласки неуместны в историческом центре города с населением 50 тысяч жителей.

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Итальянский политик Альфонсо Сенаторе призывает к запрету публичных проявлений любви и штрафу в 500 евро (около 21,8 тыс. грн) для тех, кто все же поцелуется или обнимется на людях в центре городка Кава-де-Тиррени в регионе Кампания вблизи Неаполя. Об этом пишет издание Bild.

Сенатор и член партии "Meridione Nazionale" обосновывает предложенный им запрет тем, что ласки неуместны в историческом центре города с населением 50 тысяч жителей. Кроме того, это якобы несет "воспитательную миссию" для формирования мировоззрения детей.

Кстати, это не первый странный "запрет на любовь" в Италии. В Эболи, городке в 40 километрах от Кава-де-Тиррени, действуют похожие правила. Там поцелуи в машине наказываются штрафом в размере 500 евро.

Центр городка Кава-де-Тиррени Фото: Bild

Мэр населенного пункта Винченцо Сервалли недавно поделился своими мыслями об инициативе коллеги. Политик выступил перед итальянскими СМИ с пламенной речью в защиту любви.

"Чувство любви и привязанности глубоко укоренено в нашем регионе. Мы — люди любви", — сказал Сервалли.

Напомним, туристы, которые отдыхают на пляжах Европы или в других местах, могут получить штраф за нарушение требований к внешнему виду. В Испании накажут за ношение купальника посреди города. Также запрещены любые предметы одежды, похожие на военную форму.

Кроме того, мы рассказывали, как 50-летний выходец из Литвы симулировал сердечные приступы по меньшей мере в 20 ресторанах Испании, чтобы не платить по счету. Имя туриста не разглашается. Мужчину посадили после того, как он не смог оплатить два штрафа после своей возмутительной серии "театральных обедов" и устраивал настоящий драматический спектакль практически во всех заведениях, большинство из которых находилось в Коста-Бланке.