Штраф — 500 євро. У популярному туристичному місті заявили про заборону поцілунків

Сенатор та член партії "Meridione Nazionale" Альфонсо Сенаторе обґрунтовує запропоновану ним заборону тим, що пестощі недоречні в історичному центрі міста з населенням 50 тисяч мешканців.

Related video

Італійський політик Альфонсо Сенаторе закликає до заборони публічних проявів любові та штрафу в 500 євро (близько 21,8 тис. грн) для тих, хто все ж таки поцілується чи обійметься на людях в центрі містечка Кава-де-Тіррені в регіоні Кампанія поблизу Неаполя. Про це пише видання Bild.

Сенатор та член партії "Meridione Nazionale" обґрунтовує запропоновану ним заборону тим, що пестощі недоречні в історичному центрі міста з населенням 50 тисяч мешканців. Крім того, це нібито несе "виховну місію" для формування світогляду дітей.

До речі, це не перша дивна "заборона на кохання" в Італії. В Еболі, містечку за 40 кілометрів від Кава-де-Тіррені, діють схожі правила. Там поцілунки в машині караються штрафом у розмірі 500 євро.

Центр містечка Кава-де-Тіррені Фото: Bild

Мер населеного пункту Вінченцо Серваллі нещодавно поділився своїми думками про ініціативу колеги. Політик виступив перед італійськими ЗМІ з палкою промовою на захист любові.

"Почуття любові та прихильності глибоко вкорінене в нашому регіоні. Ми – люди кохання", — сказав Серваллі.

Нагадаємо, туристи, які відпочивають на пляжах Європи чи в інших місцях, можуть отримати штраф за порушення вимог до зовнішнього вигляду. В Іспанії покарають за носіння купальника посеред міста. Також заборонено будь-які предмети одягу, схожі на військову форму.

Крім того, ми розповідали, як 50-річний виходець із Литви симулював серцеві напади щонайменше у 20 ресторанах Іспанії, щоб не платити за рахунком. Ім'я туриста не розголошується. Чоловіка ув'язнили після того, як він не зміг сплатити два штрафи після своєї обурливої серії "театральних обідів" й влаштовував справжній драматичний спектакль практично у всіх закладах, більшість з яких знаходилася в Коста-Бланці.