Головоломка для людей с "глазами снайпера": найдите деталь Lego на ярком ковре (фото)

Обычный домашний ковер со множеством цветочных узоров стал "идеальным камуфляжем" для крошечной детали конструктора Lego. Задача — настоящее испытание для тех, у кого совершенное зрение.

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В соцсети Reddit объявили настоящий вызов: нужно найти потерянную деталь Lego на ярком ковре. Неуловимую коричневую деталь обнаружат лишь "глаза снайпера", пишет британский таблоид Daily Star.

На фотографии представлен обычный домашний ковер со множеством цветочных узоров разных оттенков: от желтого и коричневого до черного. Многие пользователи признаются, что нигде не могут отыскать маленькую деталь.

Деталь конструктора Lego лежит на ковре со множеством цветочных узоров

"Сложные узоры ковра превратились в "идеальный камуфляж" для крошечного Lego. Это настоящее испытание даже для тех, у кого зрение совершенное", — отмечают те, кто пытался разгадать тайну.

Некоторые пользовали предложили более практичные советы для мгновенного поиска детали конструктора Lego.

"В следующий раз, когда вам понадобится их найти, просто пройдитесь по этой местности. Детали Lego ощутят ваши и ноги. Просто выключите свет и пройдите по коридору босиком. Гарантирую на 100% — вы на него наступите", — отвечают участники.

Подобные головоломки отлично подходят для повышения уровня внимания и концентрации, а также являются отличным способом занять детей. Задачи требуют умственных усилий, стимулируют когнитивные процессы, критическое мышление и внимание. Они бывают разных форм, включая загадки, логические головоломки, математические задачи и словесные игры.

Фокус ранее предлагал читателям отыскать новогоднюю елку, отличающуюся от других одной деталью. Выполнить задание нужно всего за 30 секунд.

Еще один вариант новогодней головоломки — поискать за 12 секунд "плохого Санту". Он отличается от других одеждой и наполнением мешка.