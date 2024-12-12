Найти отличие за 12 секунд: головоломка с Плохим Сантой для людей с острым зрением (фото)

Специалисты говорят, что игры на внимательность помогают концентрировать внимание и тренируют мозг. У вас есть всего 12 секунд, чтобы найти отличия на картинке.

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Новогодние праздники уже приближаются, и это прекрасная возможность проверить вашу внимательность. Очередную интересную головоломку предлагает разгадать британский таблоид The Sun.

У вас есть всего 12 секунд, чтобы найти на картинке того "плохого Санту", который явно выделяется на фоне остальных. Будьте внимательны — время пошло!

Найдите плохого Санту за 12 секунд (фото: The Sun) Фото: The Sun

Британские ученые-нейробиологи говорят, что повышенная активность мозга во время разгадывания головоломок помогает улучшению концентрации, умению распознавать детали и находить решения в сложных ситуациях. Также решение задач на внимательность уменьшают уровень стресса.

Если вы не смогли найти подходящего Санту, тогда дадим пару подсказок:

внимательно присмотритесь к Санта-Клаусам в нижних рядах;

обратите внимание на одежду всех сказочных персонажей;

посмотрите также на наполнение мешков.

Теперь смогли найти отличие? Если да, то Вы прекрасно справились с задачей. Если вам не удалось, тогда ничего страшного — покажите эту задачу вашим друзьям и знакомым.

Ответ на головоломку

Если вам не удалось, тогда ничего страшного — покажите эту задачу вашим друзьям и знакомым. А ответ вот здесь — он обведен красным кружочком снизу:

Напомним, ранее мы предлагали вам найти отличия со Святым Николаем. У вас будет 30 секунд, чтобы найти то единственное отличие, которое отличается на оптической иллюзии.

Также мы советовали обратить внимание на новогоднюю головоломку с "правильной" шапкой Деда Мороза. Ваша задача — найти ту единственную деталь, что позволит найти подходящий головной убор.