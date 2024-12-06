Найди отличие за 30 секунд: головоломка со Святым Николаем для врожденных детективов (фото)

Эксперты говорят, что интеллектуальные игры помогают научиться концентрировать внимание и прекрасно тренируют мозг. У вас орлиный глаз, если справитесь с этим вызовом.

Интеллектуальные игры способствуют развитию логического мышления и креативности, улучшают память, а также помогают уменьшить уровень стресса в эти непростые времена. Если у вас есть несколько лишних минут, Фокус предлагает инвестировать их в решение новой головоломки со Святым Николаем. Попробуйте свои силы, чтобы убедиться, что заслуживаете подарка.

Все, что нужно — найти одну картинку, которая отличается от всех остальных, последовательно расположенных в пяти строках. У вас орлиный глаз, если справитесь с этим вызовом быстрее, чем за 30 секунд. Время пошло!

Головоломка со Святым Николаем Фото: коллаж Фокус

Кстати, пользу головоломок подтверждают многочисленные научные исследования. В частности, авторы журнала Psychological Science (2013) обнаружили, что такое хобби улучшает концентрацию внимания и замедляет снижение когнитивных функций у пожилых людей.

Кроме того, решение головоломок снижает уровень стресса, является отличной профилактикой деменции, способствуя формированию новых нейронных связей, а также вызывает в организме всплеск дофамина — гормона, отвечающего за чувство удовольствия. Именно поэтому это один из лучших способов развлечься с пользой для себя!

Подсказки к головоломке

Сравнивайте отдельные части одного изображения с аналогичными, но в других картинках. Обратите внимание на углы, текстуры, узоры;

Имеют значение отдельные детали (форма, цвет, размер, положение, наличие или отсутствие какого-то фрагмента);

Попробуйте разделить изображение на несколько секторов и сравнивайте сначала именно их;

Рассматривайте картинку по часовой стрелке или против нее. Как вариант, двигайтесь слева направо или вверх/вниз;

Ответ для тех, кто сдался

Если вам таки не удалось справиться с этой задачей, не расстраивайтесь — вам обязательно повезет в любви!

Разгадка головоломки со Святым Николаем Фото: коллаж Фокус

Напомним, ранее Фокус писал, что головоломка с зебрами ставит в тупик пользователей соцсетей. На картинке изображены животные, каждое из которых, на первый взгляд, выглядит абсолютно одинаково. Однако среди них есть одно, которое отличается от остальных небольшим, но заметным при пристальном взгляде, нюансом.

Кроме того, только люди с "острым зрением" увидят колокольчик среди мерцающих ключей. Эта головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям.