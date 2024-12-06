Знайди відмінність за 30 секунд: головоломка зі Святим Миколаєм для вроджених детективів (фото)

Експерти кажуть, що інтелектуальні ігри допомагають навчитися концентрувати увагу та чудово тренують мозок. У вас орлине око, якщо впораєтесь з цим викликом.

Інтелектуальні ігри сприяють розвитку логічного мислення та креативності, покращують пам'ять, а також допомагають зменшити рівень стресу в ці буремні часи. Якщо у вас є кілька зайвих хвилин, Фокус пропонує інвестувати їх на розв’язання нової головоломки зі Святим Миколаєм. Спробуйте свої сили, аби переконатися, що заслуговуєте на подарунок.

Все, що потрібно — знайти одну картинку, що відрізняється від усіх інших, послідовно розташованих у п’яти рядках. У вас орлине око, якщо впораєтесь з цим викликом швидше, аніж за 30 секунд. Час пішов!

Головоломка зі Святим Миколаєм Фото: колаж Фокус

До речі, користь головоломок підтверджують численні наукові дослідження. Зокрема, автори журналу Psychological Science (2013) виявили, що таке хобі покращує концентрацію уваги та уповільнює зниження когнітивних функцій у людей похилого віку.

Крім того, розв’язання головоломок знижує рівень стресу, є чудовою профілактикою деменції, сприяючи формуванню нових нейронних зв'язків, а також викликає в організмі сплеск дофаміну — гормону, що відповідає за відчуття задоволення. Саме тому це один з найкращих способів розважитися з користю для себе!

Підказки до головоломки

Порівнюйте окремі частини одного зображення з аналогічними, але в інших картинках. Зверніть увагу на кути, текстури, візерунки;

Мають значення окремі деталі (форма, колір, розмір, положення, наявність або відсутність якогось фрагмента);

Спробуйте розділити зображення на кілька секторів й порівнюйте спершу саме їх;

Розглядайте картинку за годинниковою стрілкою або проти неї. Як варіант, рухайтесь зліва направо або вгору/вниз;

Відповідь для тих, хто здався

Якщо вам таки не вдалося впоратися з цим завданням, не засмучуйтесь — вам обов’язково пощастить у коханні!

Розгадка головоломки зі Святим Миколаєм Фото: колаж Фокус

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що головоломка із зебрами ставить у глухий кут користувачів соцмереж. На знімку зображені тварини, кожна з яких, на перший погляд, виглядає абсолютно однаково. Однак серед них є одна, яка відрізняється від інших невеликим, але помітним під час пильного погляду, нюансом.

Крім того, тільки люди з "гострим зором" побачать дзвіночок серед мерехтливих ключів. Ця головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей.