Знайди відмінність за 30 секунд: головоломка зі Святим Миколаєм для вроджених детективів (фото)
Експерти кажуть, що інтелектуальні ігри допомагають навчитися концентрувати увагу та чудово тренують мозок. У вас орлине око, якщо впораєтесь з цим викликом.
Інтелектуальні ігри сприяють розвитку логічного мислення та креативності, покращують пам'ять, а також допомагають зменшити рівень стресу в ці буремні часи. Якщо у вас є кілька зайвих хвилин, Фокус пропонує інвестувати їх на розв’язання нової головоломки зі Святим Миколаєм. Спробуйте свої сили, аби переконатися, що заслуговуєте на подарунок.
Все, що потрібно — знайти одну картинку, що відрізняється від усіх інших, послідовно розташованих у п’яти рядках. У вас орлине око, якщо впораєтесь з цим викликом швидше, аніж за 30 секунд. Час пішов!
До речі, користь головоломок підтверджують численні наукові дослідження. Зокрема, автори журналу Psychological Science (2013) виявили, що таке хобі покращує концентрацію уваги та уповільнює зниження когнітивних функцій у людей похилого віку.
Крім того, розв’язання головоломок знижує рівень стресу, є чудовою профілактикою деменції, сприяючи формуванню нових нейронних зв'язків, а також викликає в організмі сплеск дофаміну — гормону, що відповідає за відчуття задоволення. Саме тому це один з найкращих способів розважитися з користю для себе!
Підказки до головоломки
- Порівнюйте окремі частини одного зображення з аналогічними, але в інших картинках. Зверніть увагу на кути, текстури, візерунки;
- Мають значення окремі деталі (форма, колір, розмір, положення, наявність або відсутність якогось фрагмента);
- Спробуйте розділити зображення на кілька секторів й порівнюйте спершу саме їх;
- Розглядайте картинку за годинниковою стрілкою або проти неї. Як варіант, рухайтесь зліва направо або вгору/вниз;
Відповідь для тих, хто здався
Якщо вам таки не вдалося впоратися з цим завданням, не засмучуйтесь — вам обов’язково пощастить у коханні!
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що головоломка із зебрами ставить у глухий кут користувачів соцмереж. На знімку зображені тварини, кожна з яких, на перший погляд, виглядає абсолютно однаково. Однак серед них є одна, яка відрізняється від інших невеликим, але помітним під час пильного погляду, нюансом.
Крім того, тільки люди з "гострим зором" побачать дзвіночок серед мерехтливих ключів. Ця головоломка перевіряє ваші навички спостереження та увагу до деталей.