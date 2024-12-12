Знайти відмінність за 12 секунд: головоломка з Поганим Сантою для людей з гострим зором (фото)

Фахівці кажуть, що ігри на уважність допомагають концентрувати увагу та тренують мозок. У вас є лише 12 секунд, щоби знайти відмінність на картинці.

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Новорічні свята вже наближаються, і це чудова нагода перевірити вашу уважність. Чергову цікаву головоломку пропонує розгадати британський таблоїд The Sun.

У вас є лише 12 секунд, щоби знайти на картинці того "поганого Санту", який явно виділяється на тлі інших. Будьте уважні — час пішов!

Знайдіть поганого Санту за 12 секунд (фото: The Sun) Фото: The Sun

Британські вчені-нейробіологи кажуть, що підвищена активність мозку під час розгадування головоломок допомагає покращенню концентрації, вмінню розпізнавати деталі та знаходити рішення в складних ситуаціях. Також розв'язування задач на уважність зменшують рівень стресу.

Якщо ви не змогли знайти відповідного Санту, тоді дамо пару підказок:

уважно придивіться до Санта-Клаусів у нижніх рядах;

зверніть увагу на одяг всіх казкових персонажів;

погляньте також на наповнення мішків.

Тепер змогли знайти відмінність? Якщо так, то Ви чудово справились із завданням. Якщо вам не вдалося, тоді нічого страшного — покажіть цю задачу вашим друзям і знайомим.

Відповідь на головоломку

Якщо вам не вдалося, тоді нічого страшного — покажіть цю задачу вашим друзям і знайомим. А відповідь ось тут — вона обведена червоним кружечком знизу:

Нагадаємо, раніше ми пропонували вам знайти відмінності зі Святим Миколаєм. У вас буде 30 секунд, щоби знайти ту єдину відмінність, яка відрізняється на оптичній ілюзії.

Також ми радили звернути увагу на новорічну головоломку з "правильною" шапкою Діда Мороза. Ваша задача — знайти ту єдину деталь, що дозволить знайти відповідний головний убір.