Головоломка для людей з "очима снайпера": знайдіть деталь Lego на яскравому килимі (фото)

Звичайний домашній килим із безліччю квіткових візерунків став "ідеальним камуфляжем" для крихітної деталі конструктора Lego. Завдання — справжнє випробування для тих, у кого досконалий зір.

Related video

У соцмережі Reddit оголосили справжній виклик: потрібно знайти загублену деталь Lego на яскравому килимі. Невловиму коричневу деталь виявлять лише "очі снайпера", пише британський таблоїд Daily Star.

На фотографії представлений звичайний домашній килим з безліччю квіткових візерунків різних відтінків: від жовтого і коричневого до чорного. Багато користувачів зізнаються, що ніде не можуть відшукати маленьку деталь.

Деталь конструктора Lego лежить на килимі з безліччю квіткових візерунків

"Складні візерунки килима перетворилися на "ідеальний камуфляж" для крихітного Lego. Це справжнє випробування навіть для тих, у кого зір досконалий", — зазначають ті, хто намагався розгадати таємницю.

Деякі користувачі запропонували більш практичні поради для миттєвого пошуку деталі конструктора Lego.

"Наступного разу, коли вам знадобиться їх знайти, просто пройдіться цією місцевістю. Деталі Lego відчують ваші й ноги. Просто вимкніть світло і пройдіть коридором босоніж. Гарантую на 100% — ви на нього наступите", — відповідають учасники.

Подібні головоломки чудово підходять для підвищення рівня уваги та концентрації, а також є чудовим способом зайняти дітей. Завдання вимагають розумових зусиль, стимулюють когнітивні процеси, критичне мислення та увагу. Вони бувають різних форм, включно із загадками, логічними головоломками, математичними завданнями та словесними іграми.

Фокус раніше пропонував читачам відшукати новорічну ялинку, що відрізняється від інших однією деталлю. Виконати завдання потрібно всього за 30 секунд.

Ще один варіант новорічної головоломки — пошукати за 12 секунд "поганого Санту". Він відрізняється від інших одягом і наповненням мішка.