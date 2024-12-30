Женщина нашла на "секонде" сумочку: внутри ее ждал большой сюрприз (фото)

Записка, оставленная внутри сумочки, указывает на то, что это семейная реликвия, которая передается из поколения в поколение.

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Американка, которую зовут Кейли, поделилась трогательной историей после очередного похода в секонд-хенд. Среди вещей женщина нашла винтажную сумочку с сюрпризом внутри. Подробнее об этом она рассказала на своей странице в TikTok.

На видео, снятом в магазине Goodwill, что в городке Маунт-Джульет (Теннесси, США), показана старинная цветочная сумочка с трогательным посланием, написанным от руки.

В тексте рассказывается: "Дорогая Махало, моя бабушка, то есть твоя прапрабабушка, сшила это около 100 лет назад. Наслаждайся. С любовью, бабушка".

Записка, оставленная внутри сумочки, указывает на то, что это на самом деле семейная реликвия, которая передается из поколения в поколение. Однако непонятно, при каких обстоятельствах эта вещь оказалась на секонд-хенде и выставлена на продажу всего за $5,99 (около 250 грн).

Автор ролика расстроилась, найдя в магазине такую особую реликвию. В описании она отметила: "Это, пожалуй, самая грустная вещь, которую я когда-либо видела".

Записка, оставленная внутри сумочки, указывает на то, что это на самом деле семейная реликвия, которая передается из поколения в поколение Фото: TikTok

В комментариях зрители начали обсуждать эту историю, а также делились похожими историями.

"Я работала в популярном магазине свадебных сувениров. Одна невеста вернула коробку с рукописными рецептами ее бабушки и членов семьи";

"Работала в сфере продажи недвижимости. Бывали случаи, когда люди продавали свои семейные фотографии после того, как их родители/дедушки/бабушки умирали. Многие не ностальгируют";

"Однажды нашла книгу в комиссионном магазине. Издание, очевидно, было для кого-то очень важным. Когда опубликовала рассказ на Facebook, то узнала, что владелица внезапно умерла".

Кейли отметила, что оставила сумочку в магазине и указала адрес на тот случай, если эту вещь пожертвовали по ошибке.

Напомним, ранее Фокус писал о блогере, который занимается поиском уникальных вещей. Парень рассказал о дизайнерском аксессуаре стоимостью несколько тысяч американских долларов, который ему удалось приобрести за копейки на секонд-хенде сети Goodwill Outlets.

А вот мать-одиночка Кара Вайолет показала огромное количество подарков на день рождения для своего 7-летнего сына Луиса, которые она приобрела в местных секонд-хендах и благотворительных магазинах. О своем опыте сообразительная женщина рассказала в серии видео на странице в TikTok.