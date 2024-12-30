Жінка знайшла на "секонді" сумочку: всередині на неї чекав великий сюрприз (фото)

Записка, залишена всередині сумочки, вказує на те, що це сімейна реліквія, яка передається з покоління у покоління.

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Американка, яку звуть Кейлі, поділилася зворушливою історією після чергового походу в секонд-хенд. Серед речей жінка знайшла вінтажну сумочку з сюрпризом всередині. Детальніше про це вона розповіла на своїй сторінці у TikTok.

На відео, знятому в магазині Goodwill, що у містечку Маунт-Джульєт (Теннессі, США), показана старовинна квіткова сумочка зі зворушливим посланням, написаним від руки.

У тексті розповідається: "Люба Махало, моя бабуся, тобто твоя прапрабабуся, зшила це близько 100 років тому. Насолоджуйся. З любов'ю, бабуся".

Записка, залишена всередині сумочки, вказує на те, що це насправді сімейна реліквія, яка передається з покоління у покоління. Однак незрозуміло, за яких обставин ця річ опинилась на секонд-хенді й виставлена на продаж всього за $5,99 (близько 250 грн).

Авторка ролика засмутилась, знайшовши у магазині таку особливу реліквію. В описі вона зазначила: "Це, мабуть, найсумніша річ, яку я коли-небудь бачила".

Записка, залишена всередині сумочки, вказує на те, що це насправді сімейна реліквія, яка передається з покоління у покоління Фото: TikTok

У коментарях глядачі почали обговорювати цю історію, а також ділилися схожими історіями.

"Я працювала у популярному магазині весільних сувенірів. Одна наречена повернула коробку з рукописними рецептами її бабусі та членів сім'ї";

"Працювала у сфері продажу нерухомості. Бували випадки, коли люди продавали свої сімейні фотографії після того, як їхні батьки/дідусі/бабусі помирали. Багато хто не ностальгує";

"Одного разу знайшла книгу в комісійному магазині. Видання, очевидно, було для когось дуже важливим. Коли опублікувала розповідь на Facebook, то дізналася, що власниця раптово померла".

Кейлі зазначила, що залишила сумочку в магазині й вказала адресу на той випадок, якщо цю річ пожертвували помилково.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогера, який займається пошуком унікальних речей. Хлопець розповів про дизайнерський аксесуар вартістю кілька тисяч американських доларів, який йому вдалось придбати за копійки на секонд-хенді мережі Goodwill Outlets.

А от мати-одиначка Кара Вайолет показала величезну кількість подарунків на день народження для свого 7-річного сина Луїса, які вона придбала в місцевих секонд-хендах та благодійних магазинах. Про свій досвід кмітлива жінка розповіла в серії відео на сторінці у TikTok.